Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur latitante. Suhan lo tradisce

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che Cesur, dopo essere stato accusato dell'omicidio di Salih, riuscirà a fuggire dalla Polizia. Suhan deciderà di collaborare con gli agenti ma tradirà davvero suo marito?

Cesur è stato incastrato! Un malefico piano di Riza ha portato il protagonista di Brave and Beautiful a essere accusato dell'omicidio di Salih. Le Anticipazioni della Soap ci svelano che l'Alemdaroğlu non intenderà di certo lasciarsi catturare dalla polizia e marcire in prigione, mentre i suoi nemici – Tahsin in prima linea – rimangono impuniti. Per questo nelle puntate in arrivo presto in Italia, su Canale5, lo vedremo organizzare uno stratagemma per darsi alla fuga e continuare le sue indagini, pronto a svelare tutti i segreti di Korludağ. Vediamo cosa succederà.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur riesce a scappare

Cesur, incastrato per la morte di Salih, dovrà cercare in tutti i modi di uscire di prigione. La sua permanenza in carcere – da innocente – gli impedisce di portare a termine il suo piano di vendetta contro Tahsin e contro Riza. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che l'Alemdaroğlu si farà presto venire in mente un'idea, per uscire dalla sua cella e per darsi alla fuga. Fingendo di essere disposto a collaborare e a mostrare alle autorità dove ha nascosto la pistola, il ragazzo convincerà gli agenti e il PM Serhat, a portarlo sul luogo dove è avvenuto il delitto. Una volta là, furbescamente Cesur riuscirà a eludere la sorveglianza delle guardie, a prendere un'arma e a puntarla contro il PM. Sotto la minaccia di sparargli, riuscirà a fuggire, facendo perdere presto le sue tracce. Comincerà per lui un periodo di latitanza, necessario però per riuscire a far cadere ogni accusa su di lui e a inchiodare i veri colpevoli.

Trame Brave and Beautiful: Suhan tradisce Cesur

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che Serhat correrà a chiedere l'aiuto di Suhan. Secondo il PM solo lei potrà scoprire dove si trova suo marito. La ragazza, sconvolta da quanto successo, accetterà di collaborare con la Polizia e prometterà che se Cesur o il suo braccio destro Rifat si faranno vedere, lei consegnerà la scatolina – contenente una ricetrasmittente - che gli agenti le hanno dato in custodia. E in effetti così davvero succederà. Cesur, messosi in contatto con Rifat, gli chiederà di andare a casa sua e di prendere alcuni suoi effetti personali, che gli serviranno durante la fuga. Il braccio destro dell'Alemdaroğlu incontrerà così Suhan. Come promesso la ragazza gli darà la scatolina, chiedendogli di consegnarla al marito e di tenerla aggiornata. Ma Suhan ha davvero pugnalato alle spalle l'uomo che ama?

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan doppiogiochista

La risposta alla nostra precedente domanda è no! Le Anticipazioni di Brave and Beautiful ci rivelano che la Polizia, arrivata – grazie alla ricetrasmittente – al nascondiglio di Cesur, vi troverà solo Rifat intento a bere un bicchiere d'acqua e alquanto sorpreso di vedere gli agenti là. Ma come mai Cesur non sarà presente sul luogo? Questo sarà possibile solo perché Suhan, sicura che suo marito non possa essere un assassino, farà capire a Rifat che dentro alla scatolina è contenuta una micro-spia e che la Polizia è in ascolto. Si capirà quindi che la donna ha fatto il doppiogioco e che ha finto di mettersi d'accordo con la Polizia. In realtà si vedrà che la bella Korludağ riuscirà a raggiungere il consorte e che con lui comincerà a indagare – loro due soli – per scoprire chi abbia ucciso davvero Salih. Ma prima che possano scoprirlo, qualcuno comincerà a macchinare qualcosa di davvero terribile e la vita di Suhan sarà in pericolo.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.