Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur incastrato per la morte di Salih. È la fine?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful, provenienti dalla Turchia, ci svelano che per Cesur non ci sarà via di scampo quando la Polizia lo accuserà della morte di Salih.

La morte di Salih per mano di Tashin metterà nei guai Cesur. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful, la soap turca in onda su Canale5, ci preannunciando che l’ex marito di Suhan sarà tratto in inganno da Riza che, avendo comprato in modo subdolo il silenzio di Tashin, riuscirà ad incastrare Cesur per la morte di Salih. Ecco cosa accadrà nelle nuove puntate e perché Tashin tradirà Cesur.

Tashin ingannato nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

La morte di Fugen, uccisa in modo barbaro, ha scatenato una vera e propria caccia alle streghe. Tashin figura nei filmati di sorveglianza e tutti credono che sia stato lui ad uccidere la madre di Cesur, mentre dietro al terribile omicidio si nasconde Salih, che a sua volta ha operato per conto di un misterioso committente. Tashin e Salih si affrontato ai margini del bosco e, durante una colluttazione, un colpo uccide il padre di Sirin. Allarmata dalla sparizione improvvisa, l’amica di Suhan chiede a Cesur di indagare, mentre Tashin fa ritorno alla fattoria dopo aver scoperto il vero colpevole della morte di Fugen. È stato Riza ad architettare tutto, filmando anche la morte di Salih per costringere Tashin al silenzio e poter incastrare Cesur.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur cade in trappola

Tashin, dopo il ricatto di Riza, torna alla fattoria senza svelare nulla della morte di Salih. Quando Sirin si rende conto che il padre manca all’appello da ormai troppo tempo, l’amica di Suah prega Cesur di indagare. Nel frattempo, attraverso il cellulare di Salih, Riza invia un messaggio a Cesur invitandolo a raggiungere nel luogo dove è morto il padre per mettere fine a tutto. Certo che Salih si stia costituendo per gli omicidi dei suoi genitori, mentre Tashin finge di non saper nulla di ciò che è accaduto e si sorprende dell’agitazione di Suhan, Cesur corre nel magazzino e trova il corpo dell’uomo riverso nel sangue. Ciò che Cesur ignora, tuttavia, è di non essere l’unico in quella stanza.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza incastra Cesur

Seguendo la suoneria del telefono di Salih, Cesur giunge davanti al corpo dell’uomo e rimane scioccato. Nel frattempo, impegnato a osservare la scena che per lungo tempo ha immaginato come l’epilogo perfetto della sua vendetta, Riza allerta la Polizia, che trova Cesur con le mani nel sacco: l’uomo, infatti, ha caricato nella macchina il cadavere di Salih per portarlo alla figlia. Il procuratore Serhat interroga Cesur, che nega fermamente e accusa Tashin, sebbene non vi siano prove a suo carico. Mentre Cesur viene messo in arresto, Tashin si trova alle prese con i capricci di Riza, che dovrà accontentare se non vuole che l’uomo renda note le registrazioni che lo vedono lottare conto Salih per poi ucciderlo.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.