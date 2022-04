Brave and Beautiful Anticipazioni 15 aprile 2022: Cesur a bocca aperta! Riza lo sorprende...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 15 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu tende una trappola al fratello di Adalet...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 aprile 2022, alle 16.45, Cesur, non fidandosi ancora di lui, prova ad inchiodare Riza per l'omicidio di Fugen...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza salva la vita a Cesur...

Se non fosse stato per Riza, ora Cesur sarebbe morto e sepolto. Un cecchino dall'identità sconosciuta, infatti, ha mirato al ragazzo, ed ha esploso un colpo. Per fortuna, il fratello di Adalet si è accorto in tempo di che cosa stesse per accadere, e si è gettato sull'Alemdaroglu, facendogli da scudo umano. Riza, quindi, si è coraggiosamente preso un proiettile nel braccio al posto del marito di Suhan...

Cesur prova ad inchiodare Riza, nelle Anticipazioni del 15 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Dato che l'ex galeotto gli ha letteralmente salvato la vita, per sdebitarsi, Cesur gli ha chiesto di restare con lui, nella tenuta, dovrebbe avrebbe potuto continuare a lavorare e ad alloggiare. Tuttavia, l'Alemdaroglu ancora non si fida di Riza, convinto che ci sia proprio quest'ultimo dietro all'omicidio - avvenuto tempo fa, ma ancora avvolto nel mistero - di sua madre, Fugen. Il cognato di Korhan, allora, gli tende una trappola per far venire a galla la verità...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza chiama la polizia!

Cesur ha inviato a Riza una missiva per scoprire se, come sospetta, sia coinvolto nell'assassinio della povera madre. Il giovane, però, resta di stucco quando l'uomo chiama la polizia. Degli agenti si recano sul posto in cui si sarebbe dovuto verificare lo scambio di soldi, ed arrestano un mendicante, il quale, in centrale, viene messo sotto pressione e confessa di essere stato assunto da Tahsin!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.