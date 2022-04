Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda martedì 20 aprile 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag resta scioccata dal colloquio con il medico. Nel frattempo, il fratello continua a respingere la moglie bugiarda e - a parer suo - fedifraga!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 20 aprile 2022, alle 16.45, Suhan scopre di essere in dolce attesa. Korhan, invece, non crede più ad una parola di Cahide, ed per tale ragione che, benché lei gli provi di essere davvero incinta, lui la caccia via!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan chiede il divorzio!

I rapporti tra Suhan e Cesur si sono incrinati. La giovane sa perfettamente che il ragazzo non è disposto a sotterrare l'ascia di guerra, determinato a portare a conclusione il suo piano di vendetta contro Tahsin. D'altra parte, neanche quest'ultimo si arrenderà, fino a quando non avrà definitivamente sconfitto l'Alemdaroglu. La Korludag, allora, ha chiesto il divorzio, stanca di continuare a stare tra l'uomo che ama ed il padre, i quali, invece, si odiano ferocemente.

Suhan scopre di essere incinta, nelle Anticipazioni del 20 aprile 2022 di Brave and Beautiful

Cesur, alla fine, si è piegato alla volontà dell'imprenditrice, e, dopo essersi assentato la prima volta, la seconda non è mancato all'appuntamento per l'udienza di divorzio al tribunale civile di Istanbul. Suhan è rimasta a bocca aperta quando lo ha visto arrivare, e soprattutto quando lo ha visto apporre con fermezza la firma sulle carte che avrebbero ufficializzato la fine del loro matrimonio. Ed è proprio quando i due innamorati smettono di essere marito e moglie, che la Korludag, durante una visita di controllo dal dottore, scopre di essere in dolce attesa!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Korhan caccia via Cahide!

Korhan è certo che Cahide, la quale gli ha a lungo fatto credere di essere incinta, gli abbia anche nascosto di avere un amante. Il giovane, infatti, dopo aver origliato una conversazione privata tra Sirin e Reyhan, ha intuito - fraintendendo - che tra Bulent e Cahide fosse in corso una tresca a tutti gli effetti. A nulla sono servite le spiegazioni che il figlio di Mirhiban ha provato a fornire al Korludag, ormai certo del tradimento. A nulla, inoltre, sono serviti i referti medici che la donna ha consegnato al consorte per confermargli la sua attuale gravidanza: Korhan respinge bruscamente Cahide!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 18 al 22 aprile 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.