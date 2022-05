Brave and Beautiful Anticipazioni 13 maggio 2022: Salih è un assassino! Reyhan si sente male...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 13 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la madre di Sirin viene a sapere che cosa ha fatto il marito ed accusa un malore!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 13 maggio 2022, alle 16.45, Cahide è in combutta con Turan per rapire Zafer. Intanto, Reyhan sente Tahsin e Suhan parlare di Salih, il quale, stando a quanto dicono, sarebbe coinvolto nell'assassinio di Fugen. La donna non regge il colpo...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cahide si allea con Turan...

Cahide sta per cacciarsi in guai seri. La donna, temendo qualche ritorsione da parte di Hulya, ha abbandonato la tenuta Korludag, dove l'ex prostituta è stata ospitata da Tahsin, ed ha chiesto rifugio a Korhan. Il ragazzo, benché ancora non voglia saperne di lei, ha accolto la sua accorata richiesta. Cahide, però, nonostante si sia allontanata da Hulya, non si è allontanata anche dai problemi che quest'ultima porta con sé. La donna prende accordi con Turan, ex fidanzato di Hulya e padre del piccolo Zafer, per rapire il bambino e consegnarglielo!

Reyhan si sente male, nelle Anticipazioni del 13 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Cesur e Tahsin lo hanno scoperto: dietro alla misteriosa morte di Fugen c'è Salih. Sconvolti, sono entrambi pronti ad avere un faccia a faccia con il padre di Sirin. Mentre il ragazzo è furioso ed impaziente di dare alla madre defunta la giustizia che merita, l'uomo è furioso perché si sente tradito: Salih è il suo braccio destro, ed ha permesso che venisse accusato di un crimine da lui commesso. Il Korludag confida questa sconcertante verità a Suhan, la quale, tuttavia, non è l'unica ad essere in ascolto. Reyhan sente padre e figlia parlare della colpevolezza di Salih, suo marito, ed ha un malore.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tahsin ce l'ha a morte con Salih!

Tahsin si prepara al suo incontro con Salih. Lo spietato proprietario terriero non vede l'ora di prendere di petto il - tutt'altro che - fedele collaboratore per ottenere delle spiegazioni e delle scuse, che, d'altra parte, non lo porteranno da nessuna parte: il Korludag non perdonerà mai e poi mai Salih per aver ingiustamente fatto ricadere la colpa di un suo omicidio su di lui!

