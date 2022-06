Brave and Beautiful Anticipazioni 10 giugno 2022: Suhan rischia di abortire...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 10 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag si sente male proprio durante la celebrazione delle sue nozze con l'Alemdaroglu...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 10 giugno 2022, alle 16.45, Suhan e Cesur stanno per sposarsi, quando lei accusa un malore. Il ragazzo l'accompagna in ospedale: la Korludag potrebbe perdere il bambino! Ciò che l'Alemadaroglu non sa è che c'è lo zampino di Riza...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Suhan pronti a sposarsi...

Dopo essersi lasciati alle spalle tutto ciò che di brutto è capitato loro nell'ultimo periodo, Cesur e Suhan sono finalmente pronti a vivere un momento di gioia: stanno per convolare a nozze! I due innamorati sono impazienti di diventare marito e moglie, certi che niente e nessuno potrebbe rovinare il giorno più bello della loro vita. Tuttavia, ben presto l'Alemdaroglu e la Korludag scopriranno quanto si sbagliano...

Suhan si sente male sull'altare, nelle Anticipazioni del 10 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Il grande giorno dei due protagonisti è arrivato: Cesur e Suhan stanno per sposarsi. Mentre la giovane si sta preparando, Tahsin la raggiunge come una furia cieca; l'uomo, ormai smemorato, è stato informato da Bulent che la Korludag prenderà il cognome del suo acerrimo nemico! Il Korludag senior è indignato, tanto che inizia a discutere con la figlia. Quando il genitore se ne va, Suhan, provata dal litigio, chiede a Sirin dell'acqua. La bottiglia è aperta, nota la ragazza, nonostante nessuno l'abbia bevuta. Arrivata all'altare, ancor prima che lei e l'Alemdaroglu si scambino i voti nuziali, la Korludag accusa un forte mal di pancia e si accascia a terra. L'imprenditrice viene trasportata d'urgenza in ospedale!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza è sempre più privo di scrupoli...

Benché il futuro papà sia convinto che la colpa sia di Tahsin, il quale ha fatto agitare Suhan, la verità è tutt'altra. Riza ha incitato Bulent, Hulya e Cahide a guastare la festa a Cesur e soprattutto alla giovane, provando a provocarle un aborto spontaneo. Infatti, il figlio di Mihriban si sta togliendo dalla tasca la fiala di veleno con cui ha contaminato l'acqua sorseggiata dalla Korludag per gettarla via...

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.