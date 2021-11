Blanca: al via la nuova Serie TV di Rai1, Stasera la Prima Puntata

Anticipazioni TV

Va in onda stasera 22 novembre la prima puntata di Blanca, una nuova serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction e tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi.

Va in onda su Rai1 in prima serata alle 21:25 questa sera lunedì 22 novembre la nuova serie Blanca, prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Tratta liberamente dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi, Blanca è un crime drama che racconta la storia di una ragazza, il cui nome dà il titolo alla serie, che perde la vista all'età di 12 anni. Blanca è ormai adulta da sempre coltiva il sogno di lavorare in polizia. Quando finalmente arriva in commissariato per uno stage, si scontra con la diffidenza di tutti, ma grazie alle abilità che ha sviluppato negli anni e all'aiuto del suo cane Linneo, la ragazza si rivela una detective dotata di uno "sguardo" diverso ed efficace.

Blanca è la prima serie televisiva al mondo girata in olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di essere al posto della protagonista. La regia dei 6 episodi della fiction è di Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli. La protagonista è interpretata dalla 29enne Maria Chiara Giannetta e del resto del cast fanno parte Giuseppe Zeno, Pierpaolo Spollon, Enzo Paci, Antonio Zavatteri e Gualtiero Burzi. La produzione è impreziosita da una speciale consulenza artistica da parte di Andrea Bocelli per cogliere al meglio la sensibilità del personaggio principale. Qui sotto potete vedere in esclusiva per Comingsoon.it una clip di Blanca.



Blanca: Clip in anteprima esclusiva: Blanca: Clip in anteprima esclusiva della nuova Fiction Rai - HD

Blanca: la trama della prima puntata della fiction in onda stasera su Rai1

Il primo episodio di Blanca, che ha una durata di circa 1h e 35 minuti, si intitola Senza occhi. In questa prima puntata vediamo il commissariato genovese di San Teodoro messo sottosopra dall'arrivo di Blanca, una giovane donna non vedente che può finalmente realizzare il sogno coltivato fin da bambina: diventare una consulente della polizia. Blanca all'inizio si scontra con la diffidenza di tutti, ma dimostra presto che può dare un contributo originale alle indagini fin dal caso di Margherita, una donna trovata morta sotto l'ex Ponte Morandi in circostanze misteriose. L'episodio è già disponibile in anteprima su RaiPlay dove l'audio può essere può essere ascoltato in modalità binaurale indossando le cuffie e selezionando "Audio Binaurale" nel menu "lingue e sottotitoli" del player.

