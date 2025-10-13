Blanca 3, stasera su Rai 1 la terza puntata della serie crime con Maria Chiara Giannetta: it's raining men!

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna la terza stagione di Blanca con la terza puntata, intitolata Il Delfino. Blanca è tra due fuochi, o meglio fra due uomini, ma custodisce gelosamente il suo segreto, mentre indaga su un tentato omicidio.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, si rinnova l'appuntamento con la terza stagione di Blanca, la serie con protagonista Maria Chiara Giannetta diretta da Nicola Abbatangelo e prodotta da Luca e Matilde Bernabei. Nei nuovi episodi troviamo una Blanca un po’ confusa e soprattutto triste per la scomparsa di Linneo, il suo fedele cane-guida. Al posto suo è arrivato Cane 3, un border-collie particolarmente vivace a cui però la consulente della polizia ha cominciato ad affezionarsi. Blanca, infatti, si sente particolarmente sola, anche perché Michele Liguori le ha preferito un'altra donna, una sua vecchia conoscenza di nome Serena. All'inizio della nuova stagione, inoltre, Lucia è lontana, mentre Nadia (la mamma di Blanca) è in carcere. Per fortuna ci sono l’amica Stella e una serie di misteri da risolvere, non ultimo l'assassinio di una donna che si è finta suora, Valya, e che è stata trovata senza vita su una spiaggia di Genova, che poi è l’ambientazione della serie.

Nella terza stagione di Blanca sono arrivati dei nuovi personaggi, in primis Domenico Falena, un contractor che si occupa di sicurezza navale in zone marittime pericolose. Domenico e Blanca hanno avuto una notte di passione, e ora Blanca aspetta un bambino, come se non avesse già abbastanza guai...

Blanca, che è una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, è interpretato anche da Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Domenico Diele, Matilde Gioli, Michela Cescon, Ugo Dighero, Sara Ciocca e Federica Cacciola.

Blanca 3: dove eravamo rimasti?

Blanca, sempre più angosciata a causa della gravidanza, ha cercato di continuare la sua vita di sempre, supportata dall'amica Stella, ma è stata sua madre Nadia, che la giovane donna è andata a trovare in carcere, a darle sostegno e a dirle che può crescere un figlio da sola perché è forte. Blanca ha deciso così di tenere il bambino, di cui non ha informato né Domenico né tantomeno Liguori. Nel frattempo, insieme a Domenico, la consulente della polizia di Genova ha cominciato a sospettare che il bambino di Valya sia stato rapito in Ucraina e poi venduto all'estero. Blanca e Liguori hanno indagato sull'omicidio di una psicologa che lavorava in un carcere. Il primo sospettato era Enea detto Il Genovese, un rapinatore di banche appena uscito di prigione con cui la vittima aveva una relazione sentimentale. Convinta dell'innocenza di Enea, Blanca è riuscita a scoprire il vero colpevole. A fine puntata, Michele Liguori ha comunicato a Serena che non la seguirà a Roma. I due, ovviamente, si sono lasciati.

Blanca 3: anticipazioni della terza puntata

La terza puntata della terza stagione di Blanca si intitola Il Delfino e ruota intorno al tentato omicidio di un giovane tirocinante del Centro Recupero Animali Marini, precipitato da un tetto in circostanze sospette. L'indagine riporta Blanca e Liguori a lavorare fianco a fianco, e il poliziotto si rende conto che prova ancora qualcosa per la collega. Blanca, tuttavia, sembra presa da altro e, nel frattempo, continua a investigare, insieme a Domenico, sulla scomparsa del bambino di Valya. Il mistero non è di facile soluzione, e Blanca e Domenico, con grande disappunto da parte di Eva Faraldi, cominciano a battere nuove piste.

Non perdete questa sera, in prima serata su Rai 1, l'appuntamento con la terza puntata della terza stagione di Blanca.