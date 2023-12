Bla Bla Baby: il Film con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli va in onda Stasera su Rai1 in Prima Visione TV

Anticipazioni TV

Questa sera su Rai1, in prima visione TV, arriva Bla Bla Baby, la commedia di Fausto Brizzi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli alle prese con un gruppo di bambini che dicono la loro sul mondo degli adulti.

Stasera, mercoledì 13 dicembre 2023, appuntamento da non perdere con Bla Bla Baby. Il Film, una commedia di Fausto Brizi con Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, è uscito nelle sale il 7 aprile 2022 e va in onda oggi in Prima Visione TV, su Rai1, alle ore 21.30. Scopriamo insieme la Trama:

Bla Bla Baby: Stasera in Prima Visione su Rai1

Bla Bla Baby è una commedia per bambini e per adulti dove a raccontare il mondo dei grandi – e a giudicarlo – sono i più piccoli. Alessandro Preziosi è Luca, un affascinante quarantacinquenne costretto a lasciar perdere i suoi sogni di far carriera e a lavorare in un asilo aziendale. Matilde Gioli è invece Silvia, una giovane e bella mamma in carriera.

I due si incontrano tutti i giorni quando Silvia lascia il suo piccolo Martino a Luca e alle sue colleghe Celeste e Doriana. I tre educatori si occupano dei figli dei dipendenti della Green Light sino alla fine dell’orario di ufficio ma non sono molto soddisfatti della loro vita, fatta di gridolini, urla e pianti ma soprattutto di mancanza di comunicazione con i bambini, troppo piccoli per parlare.

Le cose però cambiano quando Luca, a casa del suo amico scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa contaminato e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, arrivato a lavoro, dopo una notte insonne, si rende conto di poter capire i bambini e la loro lallazione, a tutti incomprensibile. Avvertito Ivano di quanto successo, lui e lo scienziato decidono di creare una nuova app, la Bla Bla Baby, e sfondare nel business. Con il tempo Luca comincerà a capire sempre di più i bambini e quello che vogliono e saranno proprio loro che aiuteranno il loro nuovo amico a far luce su alcuni imbrogli all’interno dell’azienda e a conquistare il cuore di Silvia.

Bla Bla Baby: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Bla Bla Baby va in onda stasera alle ore 21.30 su Rai1.