Benedetta Primavera: da Stasera su Rai1 lo show di Loretta Goggi. Ecco le Anticipazioni e gli ospiti della Prima Puntata

Anticipazioni TV

Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in prima serata su Rai1. Saranno quattro gli appuntamenti che ci aspettano da stasera, venerdì 10 marzo 2023. Scopriamo insieme gli ospiti della prima puntata di oggi.

Primo appuntamento stasera, venerdì 10 marzo 2023, con Benedetta Primavera, in onda su Rai1 alle ore 21.30. Loretta Goggi torna in TV con uno show tutto suo, in quattro grandi serate. La Goggi sarà protagonista di un viaggio in cui racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. A sostenerla in questa avventura ci saranno Luca e Paolo.

Benedetta Primavera: Loretta Goggi torna in TV con uno show in prima serata su Rai1

Benedetta Primavera è un show che racchiude tutte le anime poliedriche di Loretta Goggi. In ciascuna delle quattro puntate ci sarà un tema diverso e si passerà dall'ieri all'oggi, grazie a momenti memorabili della cultura pop e grazie anche a personaggi che l'hanno caratterizzata. Sarà quindi un viaggio nel mondo dello spettacolo, tra passato e presente. Con la Goggi ci saranno vecchi compagni di scena, amici di un tempo ma anche giovani protagonisti della TV di adesso, con cui condividere chiacchiere, giochi, balletti, musica e divertimento. Tra numeri musicali sorprese per gli ospiti e nuove imitazioni, lo spettacolo è assicurato.

Benedetta Primavera: ecco chi saranno gli ospiti della Prima Puntata in onda stasera su Rai1

Nella prima puntata in onda stasera su Rai1, Loretta Goggi accoglierà sul palco con lei i primi suoi ospiti. Tra questi: Heather Parisi con cui si ricreeranno le atmosfere di Fantastico, il mitico e indimenticato show di Rai1 e Chiara Francini. Spazio però anche alla musica e ai duetti impossibili e magici. Mietta duetterà con Mia Martini mentre Anna Tatangelo con Whitney Houston. Ci saranno anche i momenti dedicati alla storia della televisione e delle sue conquiste. Con Bruno Vespa si parlerà di censura e di parole vietate nella TV. Ci sarà anche il momento dedicato al politically correct con Marco Giallini e si tornerà a parlare di TV con Claudio Amendola, per un viaggio tra gli sceneggiati di un tempo.

Benedetta Primavera va in onda alle ore 21.30 su Rai1.