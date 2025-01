Beautiful: Wyatt Spencer è il più "sfortunato" dei fratelli Spencer?

Anticipazioni TV

Tra i figli di Bill il meno fortunato è il povero Wyatt. Le trame di Beautiful, soprattutto negli ultimi anni, non gli hanno riservato grandi colpi di scena e il giovane figli di Quinn è destinato a uscire di scena come sua madre.

Bill Spencer ha un impero tra le mani. La sua Spencer Publications è una delle agenzie pubblicitarie più famose del paese e presto l’azienda del magnate di Beautiful passerà in mano ai suoi figli, Liam in pole position. I rampolli di Dollar Bill sono destinati ad avere una grande responsabilità tra le mani e ognuno di loro sta vivendo la propria vita con l’idea di avere un posto di lavoro sicuro. C’è però chi, tra loro, non è del tutto fortunato nel suo privato e non ha all’attivo né storie d’amore né figli e nemmeno una trama avvincente nelle prossime puntate della Soap. Stiamo parlando di Wyatt, che dopo essere stato tra i personaggi più controversi e attivi del nostro appuntamento pomeridiano su Canale5, si è lentamente spento, rimanendo nell’ombra.

Beautiful: Wyatt è il più “sfortunato” dei fratelli Spencer

Se pensiamo a Wyatt riflettiamo sul fatto che il ragazzo sembra il fratello Spencer meno realizzato, almeno nella sua vita privata. Il secondogenito di Bill sembra essere il più “sfortunato” tra i rampolli del magnate e mettiamo la parola tra virgolette perché non pensiamo si tratti di sfortuna nel vero senso della parola ma più che altro di lento e apparentemente totale oblio del suo personaggio.

Wyatt è passato dall’essere uno dei protagonisti principali della Soap a essere tenuto ai margini, come consigliere – pungolante – di suo fratello, senza una storyline propria, che lo vedesse impegnato in qualche amore o in qualche intrigo. Quindi per noi è sfortunato nel senso che la Soap Beautiful sembra non avere, almeno per ora, un futuro.

Beautiful: Amori finiti e “donne di famiglia” per Wyatt Spencer

Wyatt è arrivato nella Soap nell’estate del 2013. Figlio di Quinn Fuller e Bill Spencer non ha avuto difficoltà a ritagliarsi un posto in Beautiful, anche perché suo padre – così come successo con Liam – non sapeva della sua esistenza. Dopo essere stato riconosciuto dal magnate e aver affrontato l’idea di avere un fratello maggiore, il ragazzo si è ritrovato a provare dei sentimenti per Hope, la compagna del suo fratellone. I due rampolli Spencer si sono ritrovati rivali, sino a quando la Logan non è tornata tra le braccia di Liam, per doverlo poi dividere, per anni, con Steffy. Wyatt comincia quindi a rivolgere la sua attenzione altrove e il suo interesse ricade su Ivy Forrester e poi su Steffy, amori che condivide, un’altra volta, con suo fratello Liam.

L’interesse per le “donne della famiglia” sembra proseguire, visto che il ragazzo si avvicina a Katie, con cui condivide una bella storia d’amore, a cui mette fine la Logan per via dei troppi problemi che i due devono affrontare per via di Quinn e Bill.

Beautiful: l’amore per Sally, Flo e l’addio. Wyatt se ne va così come la sua compagna

Dopo aver avuto una relazione tumultuosa con Sally, che poi ha lasciato Los Angeles, l’ultimo amore di Wyatt è stato con Flo Fulton o meglio Logan, la figlia di Shauna e Storm, fratello di Brooke, Donna e Katie. I due hanno cominciato una storia bellissima, fatta di comprensione e di perdono, coronata con una proposta di matrimonio… mai però realizzato. Florence è sparita nel nulla e lo Spencer non ha mai nemmeno spiegato cosa sia successo tra loro e purtroppo anche Wyatt lascerà le trame della Soap, improvvisamente e senza grandi addii.

Wyatt potrebbe tornare nelle trame di Beautiful o approdare in Febbre d’Amore, ricongiungendosi con Sally, ora tra i protagonisti della Soap sorella maggiore della nostra su Canale5. Potrebbe succedere ma non ora, nemmeno nelle puntate americane di Beautiful. Sicuramente in quelle italiane vi starete accorgendo che il ragazzo è sparito dalla circolazione e vi diciamo che non lo vedrete per tanto tempo ancora. Tornerà per una piccola comparsa ma sarà una meteora, veramente breve, per poi sparire nell’oblio come successo con Flo. Torneranno? Lo faranno insieme e saranno finalmente felici? Lo vedremo!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.