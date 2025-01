Beautiful: Flo tornerà mai nelle puntate della Soap?

Anticipazioni TV

Flo Fulton è assente dalle trame di Beautiful ormai da anni. Il personaggio della Soap, interpretato da Katrina Bowden, è scomparso all'improvviso, a un passo dalle nozze con Wyatt. Ma tornerà mai nelle puntate del nostro appuntamento pomeridiano su Canale5?

Vi ricordate di Flo Fulton, anzi di Flo Logan? Il personaggio di Beautiful, interpretato da Katrina Bowden è scomparso dalle trame della Soap ormai da anni. Il suo matrimonio con Wyatt, che sembrava cosa fatta, non è mai stato celebrato e dopo l’addio di Darin Brooks, l’interprete dello Spencer, è sicuro che le loro nozze non ci saranno. E forse la figlia di Shauna non tornerà mai più. Ma cosa è successo?

Beautiful: chi è Flo?

Facciamo un piccolo ripasso su chi è Flo e sulla sua importanza nelle trame della Soap, andate in onda tra il 2020 e il 2022. Florence Fulton arriva a Los Angeles insieme a sua madre Shauna. Le due si rivelano essere legate alla famiglia di Brooke, visto che la giovane Flo è la figlia – mai riconosciuta e conosciuta – di Storm, il fratello delle Logan. La giovane scopre di essere imparentata con Hope, dopo aver aiutato Thomas e Reese Buckingham a far credere alla ragazza che Beth fosse morta.

Flo si pente molto presto delle azioni che ha commesso e, dopo aver chiesto perdono alle Logan e aver ricevuto un netto rifiuto, decide di rendersi utile per salvare sua zia Katie, donandole un rene. Questo gesto intenerisce tutte le Logan, persino Hope, che decide di perdonare la cugina e di accoglierla nella sua famiglia. Parallelamente, Flo comincia una relazione molto forte con Wyatt. I due, dopo aver superato alcuni problemi tra loro, scatenatisi a causa dell’”affare della culla”, hanno deciso di sposarsi. Peccato però che il matrimonio non ci sia mai stato e che forse mai ci sarà.

Beautiful: Flo scomparsa ben prima di Wyatt

Wyatt ha fatto la proposta di matrimonio a Flo circa due anni fa. I due avrebbero dovuto convolare a nozze molto presto ma il momento non è mai arrivato anzi i due sono proprio spariti. Di Flo si perdono le tracce proprio nel 2022. Da quel momento il personaggio non appare più e viene raramente nominato da Wyatt, che però non rivela mai chiaramente se i due si siano a no lasciati. Sino a ottobre 2023 abbia sperato che i ragazzi tornassero protagonisti di Beautiful ma quando Darin Brooks ha annunciato il suo ritiro dalla Soap, abbiamo compreso che della loro relazione non si farà più nessuno cenno.

Beautiful: Flo tornerà mai nella Soap?

Di Wyatt molto presto non si sentirà parlare nelle puntate italiane della Soap. Negli episodi americani di Beautiful, il fratello di Liam è ormai fuori dai giochi da diverso tempo. Ha fatto una piccola comparsa per aiutare il suo fratellone e poi è di nuovo sparito.

Come vi abbiamo detto prima, Darin Brooks non è più nel cast e quindi, tra poco anche in Italia non lo vedremo più e con lui fuori gioco, anche Flo. Non è però detta l’ultima parola. Il personaggio interpretato dalla Bowden potrebbe tornare senza il suo innamorato, magari pronta a rifarsi una vita. Diversamente dal suo collega, l’attrice non ha dato le dimissioni e potrebbe quindi ritornare a farci compagnia molto presto. E questo lo sperano molti fan della Soap, che nelle pagine dedicate a Beautiful chiedono a gran voce di rivedere la nipote di Brooke. Florence potrebbe avere ancora qualcosa da dire e potrebbe persino trovare un nuovo amore. Potrebbe persino, qui voliamo di fantasia, legarsi a Liam, ora single. Oppure potrebbe anche dare una mano a sua cugina Hope, reietta dai Forrester e starle vicino in un momento così tanto particolare.

E mentre Flo non celebrerà ma il suo matrimonio con Wyatt, Katrina Bowden ha trovato la felicità, le nozze e il lieto fine delle vita reale.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.