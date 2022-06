Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 20 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 20 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 giugno 2022 - il momento intimo e sofferto che Quinn e Carter condivideranno, li porterà ad un pericoloso avvicinamento. Quinn ha deciso di aiutare Zoe perché ha rivisto in lei molto di sé; per la Fulton, riuscire a convincere Carter assume il sapore di una vittoria, quella vittoria che non è riuscita ad ottenere con Eric. Seppur infatti sia riuscita a ricomporre il suo matrimonio, la Fuller non è stata capace di riconquistare la fiducia e il pieno perdono del marito. E' per questo che Quinn ha finito per immedesimarsi in Zoe e vivere questa faccenda come una questione molto personale! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 giugno 2022 - I dubbi di Genoveva sulla nuova coppia giunta di recente ad Acacias, Valeria e David, partono dallo strano e confidenziale comportamento del marito con i due giovani. E' per questo che la Salmeron ignara di essere spiata, dopo aver fallito con David, deciderà di indagare più approfonditamente proprio su Aurelio. Ma Marcelo, il fidato maggiordomo della famiglia Quesada, impegnato a tenerla d'occhio per conto del suo padrone, finirà per sorprenderla mentre fruga tra le carte di Aurelio. Il Quesada verrà subito informato e per Genoveva il clima in casa si farà sempre più teso. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 20 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 20 giugno 2022 - dopo il matrimonio, Julia e Sergio pensano di lasciare la città e per farlo vogliono mettere in vendita la casa. La notizia viene accolta con sorpresa dai vicini, in particolare da Tirso, che inizia a provare qualcosa di molto speciale per Julia. Nel frattempo Carmen, dopo aver salvato la vita di Kiros, si è attirata l'odio di Patricia che, già in guerra con Francisco per l'accordo preso con Ventura alle sue spalle, non è disposta a giustificare le rischiose iniziative dalla ragazza. A sorpresa però Francisco troverà una soluzione - per riportare la pace in casa, frenare l'impeto della figlia e risolvere i loro problemi economici - che finirà per compiacere molto la perfida compagna. Deciderà infatti di "sacrificare" Carmen imponendole un matrimonio di convenienza con Victor, il figlio di Ventura. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 20 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di - oggi 20 giugno 2022 - non è stata Cahide ad avvelenare l'acqua di Suhan, rischiando così di provocarle un aborto. Cesur ormai ne è certo: con suo grande stupore e delusione, ha scoperto che la colpevole altri non è che Banu, la sua amica avvocatessa. L'uomo, allora, raggiunge insieme alla moglie l'abitazione di Banu per metterla con le spalle al muro e costringerla a confessare. La ragazza dai capelli rossi, già tormentata dai sensi di colpa, non regge il peso delle pressioni ed ammette la sua colpevolezza! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

