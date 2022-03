Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 29 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 Marzo 2022 - Zoe ha ricevuto finalmente un vecchio messaggio speditole da Zende molti mesi prima, quando la sua relazione con Carter era ancora agli inizi. Nel sms il giovane pregava la Buckingham di dargli del tempo e di non esporsi con Carter. Ad un passo dalle nozze con l'avvocato, questo messaggio sembra cambiare molto la prospettiva della modella. La ragazza, dopo il recente due di picche di Zende, si era convinta di essersi solo illusa, ed era pronta a gettare la spugna, ora però, sa di essere contraccambiata o almeno di esserlo stata, quindi decide di provare a riparlare a Zende per fargli sapere che pensa ancora a lui.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 29 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 29 Marzo 2022 - Mentre Carmen e Ramon continuano la loro terribile guerra, Genoveva stringe un patto con Natalia. Genoveva ha stretto una amicizia importante con Natalia Quesada, la Salmeron le è stata accanto quando tutto il quartiere era contro di lei e ora è pronta a chiedere che le venga restituito il favore. La sorella di Aurelio è una donna molto affascinante e conosce bene le armi di seduzione più efficaci per riuscire a far innamorare un uomo. E' per questo che Genoveva le chiederà di avvicinarsi a Felipe e farlo innamorare, attirandolo così nella sua perfida trappola. Cosa avrà in mente, ma soprattutto, Natalia accetterà?

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 29 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 29 Marzo 2022 - durante la festa di compleanno di Serkan, Eda commette un passo falso e deve correre in ospedale per assicurarsi di non aver compromesso la salute del figlio. Dopo aver scoperto di essere in attesa di un maschietto, Eda e Serkan ragionano sul nome da dare al secondogenito e fanno una scelta che commuove tantissimo Aydan. Aydan e Kemal annunciano che si sposeranno durante un viaggio in Spagna. Poi Aydan fa un passo indietro quando scopre che la suocera andrà con loro.

