Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 21 Marzo 2022

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 21 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 Marzo 2022 - Liam e Steffy dovranno affrontare l'ira di Finn e Hope. Lo Spencer – ancora alla casa sulla scogliera – si troverà faccia a faccia con il bel medico, furioso con lui per aver approfittato della situazione. Finnegan accuserà Liam di aver voluto passare la notte insieme a Steffy. Perché quando ha visto la finta Hope e Thomas baciarsi, non è entrato nella casa del Forrester ed è invece corso dalla sua ex moglie? La figlia di Ridge invece dovrà affrontare la sua sorellastra. Entrambe alla Forrester Creations si troveranno l'una contro l'altra e il confronto tra loro sarà più serrato che mai. Qui la trama completa di Beautiful​.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 21 Marzo 2022 - Aurelio e Genoveva continuano a tramare segretamente alle spalle di Marcos, nonostante la donna si sia infatti finta interessata ad una collaborazione con il padre di Anabel, i veri affari finirà per farli con Aurelio. Nella Puntata in onda la vedremo infatti acquistare azioni della società Quesada-Bacigalupe da Aurelio. Ovviamente la Salmeron non vorrà che si sappia in giro, prima di tutto gli affari della società guidata da Aurelio non sono del tutto leciti, ma più importante ancora è tenere nascosta la sua collaborazione con il Quesada. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 21 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 21 Marzo 2022 - ormai tutti sospettano che Eda abbia un amate e soffra di depressione e la Yildiz, messa alle strette dalla suocera, è costretta a difendersi facendo emergere la verità. Mentre Melo sceglie il momento peggiore per rivelare a tutti la sua relazione con Burak, Serkan promette alla moglie di aspettare insieme a lei per conoscere il sesso del loro secondogenito, per poi ingannarla e farsi aiutare dall’amico Engin. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

