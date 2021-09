Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 6 settembre 2021

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air per le Puntate in onda Oggi. Ecco il Riassunto di cosa succede negli episodi del 6 settembre 2021

Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful e Love is in the Air in onda oggi, 6 settembre 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire dalle 13.40 con la Casa di Moda più famosa di Los Angeles; a seguire, alle 14.10 ci sposteremo a Calle Acacias; il pomeriggio dedicato alle Soap di Canale 5 continua alle 14.45 con la nuova soap Brave and Beautiful. A chiudere, un'altra serie turca Love is in the Air, in onda a partire dalle 15.40.

Beautiful: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 6 settembre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 settembre 2021 - la Forrester fatica a riprendersi dall'incidente, vive da giorni in uno stato confusionale provocato dagli antidolorifici che assume per cercare di tenere a bada il dolore. La situazione è preoccupante e Liam e Hope preferiscono per ora occuparsi della piccola Kelly, convinti di offrire così il loro sostegno a Steffy. Thomas però, continua a metterle strane idee in testa e i rapporti con l'ex marito e la sorellastra iniziano ad incrinarsi. Liam fa la spola tra la casa coniugale e quella sulla scogliera dove Steffy sta trascorrendo il periodo di convalescenza. Il poverino ha perso di vista le questioni di lavoro per risolvere i problemi familiari. Bill, inizialmente arrabbiato per il comportamento "lavativo" del figlio, una volta comprese le motivazioni, lo perdona raccomandandogli di stare accanto a Steffy. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni della puntata di oggi 6 settembre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 settembre 2021 - Camino da qualche giorno sembra molto felice, a rallegrala è stato qualcosa di cui madre e marito sono all'oscuro. Eppure i sospetti di Felicia si concentrano su Anabel, la relazione tra sua figlia e la ragazza infatti, le fa tornare alla mente quella con Maite. Prima che la situazione diventi pericolosa dunque, Felicia decide di affrontare Anabel e metterla in guardia: "Camino è una donna sposata, è meglio che la lasci stare!" Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: La Trama della puntata di oggi 6 settembre 2021

Nella Puntata di Brave and Beautiful di oggi - 6 settembre 2021 - il Karahasanoglu ha chiesto che il cadavere paterno venisse riesumato e conseguentemente studiato. Dalle analisi risulta che Hasan non si è suicidato, come dichiarava il proprietario terriero, bensì è morto perché qualcuno gli sparò! Per il ragazzo è tutto chiaro: il Korludag ha tentato di depistarlo, dal momento che è lui ad avere le mani sporche di sangue. Qui la trama completa di Brave and Beautiful.

Love is in the Air: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 settembre 2021

Nella Puntata di Love is in the Air​ di oggi - 6 settembre 2021 - Serkan ed Engin scoprono che l'azienda paesaggistica che collabora con l'Art Life, si è appena ritirata dalla gara d'appalto. I due manager sono molto preoccupati e il Bolat non vuole perdere l'occasione di vincere la gara e realizzare uno dei progetti più importanti della sua carriera. Eda decide di intervenire e si propone di trovare un nuovo partner. La sua scelta ricade sulla Harok Construction ma Balca cerca di sabotarla. La nuova PR vuole liberarsi della Yildiz per avere un'opportunità con Serkan ma la fioraia non intende lasciarle campo libero. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

