Beautiful: Tutti gli amori di Carter Walton. Da Maya Avant a Hope Logan nelle puntate americane della Soap

Carter è l’affascinante avvocato dei Forrester, diventato il direttore operativo della Forrester Creations, nonché migliore amico di Ridge. Nelle puntate americane di Beautiful è protagonista di un colpo di stato ai danni della famiglia di stilisti, causando un terremoto enorme nelle trame della Soap. Nel corso della sua storia, cominciata nel 2013, l’avvenente legale non ha collezionato solo successi professionali ma anche storie d’amore, tutte molto particolari. E negli Stati Uniti attualmente è legato a Hope Logan, con cui sembra aver stretto un sodalizio piuttosto stretto. Ma vediamo insieme chi sono tutte le donne che si sono affiancate a lui in questi anni.

Beautiful, puntate americane: Carter e Hope vicini una coppia inaspettata

Cominciamo dalla fine, ovvero dall’ultimo legame del Walton. Carter ha cominciato una relazione totalmente inaspettata con Hope, a cui ha rivelato di provare per lei dei forti sentimenti da tempo. La Logan, più che mai desiderosa di avere un uomo accanto che la sostenga, soprattutto dopo essere stata licenziata dalla Forrester, si è lasciata completamente andare e i due, spalleggiandosi l’un l’altra, hanno ordito un colpo di stato con i fiocchi contro Ridge e Steffy, allontanandoli dal loro ruolo di Ceo. Questa nuova liaison si è rivelata la più pericolosa nella storia di Carter Walton, che ha perso l’appoggio e l’amicizia di Ridge, che ha accusato la sua figliastra di essere una subdola manipolatrice e di non poter in nessun modo guadagnare il proprio perdono.

Beautiful: Maya Avant, il “primo amore” di Carter

Carter arriva a Los Angeles per fare visita a suo fratello Marcus, figlio di Donna e Justin Barber, arrivato in città per affrontare la verità sulla sua nascita. Era il 2013 e il giovane avvocato non sapeva ancora che sarebbe entrato a far parte della patinata famiglia dei Forrester e che per più di dieci anni sarebbe stato molto amato.

Il legale ha rischiato più volte di essere cacciato dall’azienda, soprattutto per via degli amori sbocciati con donne appartenenti alla maison di moda. Una di queste è Maya Avant, allora interesse amoroso di Rick, con cui il Walton ha avuto una relazione molto veloce ma intensa, finita quando ha scoperto che la ragazza era sentimentalmente collegata con il figlio di Eric. Ma ha rischiato molto di più quando la sua passione è scoppiata per Quinn, la moglie del capostipite della genealogia di stilisti.

Beautiful: Quinn il più grande amore di Carter

Non facciamo fatica a dire che il più grande amore che Carter abbia mai avuto sia stato con Quinn. Il Walton ha combattuto contro tutto e tutti per lei ed è arrivato persino a mettere in discussione la sua amicizia con Ridge ed Eric per la Fuller. Il tradimento ai danni dei Forrester è stato perdonato e questo grazie al fatto che i due erano davvero molto innamorati. La relazione è però finita all’improvviso senza molte spiegazioni. Quinn ha lasciato Los Angeles – per l’addio di Rena Sofer, la sua interprete – sostenendo che il legame con il Walton non poteva durare per via delle loro prospettive di vita diverse e della loro differenza d’età.

Beautiful: L’amore per Katie e per le sorelle Zoe e Paris Buckingham

Con Quinn fuori gioco, Carter si è avvicinato a Katie. La loro relazione è iniziata in sordina e così è finita. I due si sono avvicinati dopo l’addio di Quinn e hanno continuato a frequentarsi sino a quando il loro rapporto si è trasformato in una semplice amicizia. La rottura non è ancora avvenuta nelle puntate italiane mentre negli Stati Uniti, come abbiamo detto, è ormai un dato di fatto, visto che l’avvocato anzi no, pardon, il direttore della Forrester Creations, è ormai legato a Hope Logan.

Tra un tentativo fallito con Quinn e l’altro, sono arrivate anche le sorelle Buckingham. Prima Zoe e poi Paris hanno subito un vero e proprio smacco da parte di Carter. Entrambe arrivate a un passo dal matrimonio – Paris è stata lasciata addirittura sull’altare – hanno dovuto cedere il passo alla passione scottante tra il Walton e la Fuller, prendendosi poi una rivincita morale quando la madre di Wyatt ha lasciato di punto in bianco il suo innamorato.

