Beautiful: Tutte le donne di Ridge. Ecco chi ha amato il Forrester!

Non solo Brooke e Taylor per Ridge Forrester. Il protagonista di Beautiful ha avuto tante compagne nella sua vita anche se con alcune di queste la relazione è durata pochi mesi e in alcuni casi pochi giorni. Ma vi ricordate chi sono tutte le signore a cui lo stilista si è affiancato?

Non solo Brooke e Taylor, Ridge Forrester - il protagonista assoluto di Beautiful, la nostra Soap di Canale5 - ha amato altre donne oltre alle signore Forrester più conosciute. Nella sua vita lo stilista ha collezionato molte conquiste, alcune delle quali sono durate poco più di una stella di Natale. Ma chi sono state? Ricordiamo insieme chi sono state tutte le signore Ridge Forrester.

Beautiful: Le due donne più famose di Ridge, Brooke e Taylor

Cominciamo dall’ovvio e dal conosciuto. Ridge è stato innamorato, più e più volte – con altrettanti matrimoni falliti, annullati e non validi – di Brooke e Taylor. Sono loro le donne che il Forrester ha amato di più e più volte. Le due si sono contese il cuore dello stilista per anni e anni e la loro rivalità sembra essere la linfa vitale di Beautiful, tornando a far tremare le trame della Soap molto spesso. Tra le due, quella che l’ha spuntata più volte è stata la Logan, che dice di essere legata al designer dal destino. È grazie al fato che la loro coppia, nonostante i momenti bui, riesce a ritrovarsi ogni volta.

Taylor è però la donna con cui Ridge ha maggiore affinità intellettiva. È la sua migliore amica e la madre dei suoi figli più grandi. Lei è pure la persona che riesce a calmare il designer e a dargli preziosi consigli, che lui segue molto spesso. Ma le due signore Forrester per eccellenza hanno dovuto combattere con altre persone per avere il loro posto.

Beautiful: Caroline e Caroline Spencer Jr.

Tra le donne amate da Ridge ci sono anche due Spencer, zia e nipote. La prima Caroline è stata in realtà la “prima fidanzata” del Forrester. Beautiful è cominciato con la relazione già avviata del Forrester con la Spencer, naufragata poi sia per il suo tradimento con una delle modelle della Forrester e poi con Brooke. Dopo diverse vicissitudini, lo stilista e la sorella di Bill si sposano ma lei muore poco dopo a causa di una leucemia fulminante.

Dopo anni, Ridge si avvicina a Caroline Spencer jr., la mamma di Douglas, pensando per mesi di essere lui il padre del saggio ragazzino, che ha più volte salvato la sua famiglia dagli intrighi, smascherando Thomas. Il Forrester ha poi dovuto lasciare la Spencer per via di Thomas, innamorato di Caroline e verò papà del piccolo.

Beautiful: Katie, Quinn, Shauna, Ashley Abbot… e Bridget!

Ridge si innamora e ha delle fugaci relazioni anche con Katie, Quinn, Shauna ed Ashley Abbot.

Con Katie comincia una relazione dopo un anno dalla morte di Stephanie e dopo il matrimonio fallito con Brooke mentre con Quinn, il Forrester ha una breve relazione dopo anni di odio. Diversa invece la storia con Shauna e Ashley Abbot. Il Forrester si avvicina alla Fulton in un momento di crisi con Brooke e finisce per sposarla a Las Vegas, dopo una notte alcolica. Il matrimonio viene scoperto e fatto annullare immediatamente ma questo particolare spinge Brooke ad allontanarsi dal compagno per diverso tempo.

Ashley Abbot è invece un personaggio del passato, con cui Ridge ha avuto una relazione molto breve ma capace di allontanarlo dalla Logan. La ragazza era una professionista neo assunta alla Forrester, che diventerà l’amante pure di Rick Forrester. E poi c’è Bridget, che aggiungiamo solo per l’intricata storia che la vede protagonista con il compagno della madre nonché suo fratellastro, sebbene non di sangue. Tra loro c’è stato un solo bacio, presto dimenticato, scoccato quando i due si sono ritrovati in difficoltà sulla neve, prigionieri di una tormenta e caduti in un dirupo. A quel tempo si pensava addirittura che Bridget potesse essere figlia di Ridge, cosa poi non rivelatasi vera.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.