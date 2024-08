Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 19 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 19 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 agosto 2024 - Hope sta tentando di tranquillizzare Liam, il quale continua a sembrare fuori di sé. La bionda spiega al marito che non deve pensare male: semplicemente, è scivolata da una pedana mentre stava lavorando al modello della nuova collezione e Thomas ha tentato di attutire la sua caduta. Tra di loro non c'è niente, sono soltanto colleghi. Lo Spencer junior, però, non pare crederle né volerla stare a sentire... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 19 agosto 2024 - Aslan è una furia cieca. Ha ordinato l'omicidio di Serhat perché quest'ultima aveva osato pestare a sangue Yagmur, quindi adesso è altrettanto bramoso di vendetta e pronto ad agire, dato che Ceylan ha rischiato grosso e lui sa bene chi sia il responsabile di tutto ciò. Certo che dietro l'avvelenamento della sorellina, che ha assunto un quantitativo eccessivo di pillole, ci sia Atilla, Aslan fa irruzione nella sua villa. Fuori di sé dalla rabbia, quest'ultimo uccide il suo odiato nemico a sangue freddo. Poi, Aslan dà fuoco al corpo di Atilla e alla casa... Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 19 al 23 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 19 agosto 2024 - Curro e Martina non sono riusciti a contenere l'amore che sentono l'uno per l'altra, benché lui stia per lasciare La Promessa: suo malgrado è in partenza per volontà di Lorenzo. Intanto, Catalina e Pelayo restano sorpresi dalla visita del signor Cavendish. Tutto sta filando liscio durante il loro incontro d'affari, fino a quando non sopraggiunge anche Jimena, la quale sta per fare una delle sue scenate. Cruz, invece, ha una notizia a dir poco agghiacciante per Petra e Feliciano: il sergente sta indagando sulla misteriosa morte del loro padre... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 24 agosto 2024.