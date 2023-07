Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 16 luglio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 luglio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 16 luglio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 luglio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 luglio 2023 - Bill ci andrà giù pesante contro Ridge. Lo Spencer criticherà aspramente il suo vecchio nemico per essere scappato da Taylor dopo aver rotto con Brooke. Il magnate spererà che la Logan non perdoni il marito per quello che ha fatto e vorrà che il loro matrimonio finisca definitivamente. Hope difenderà il suo patrigno e ribadirà a Bill che sua madre è felice con lo stilista e che lei tifa per loro. Intanto Taylor continuerà a rassicurare Steffy, preoccupata per il futuro dei suoi genitori mentre Ridge dirà a Brooke di non riuscire a dimenticare quello che ha fatto con Deacon. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 luglio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 16 luglio 2023 - il signore di Cukurova, come la moglie, non vuole denunciare la dottoressa per il tentato omicidio. Lo Yaman ha appena scoperto che Mujgan ha provato ad uccidere Zuleyha, che, quindi, non si era sparata da sola per suicidarsi. Tuttavia, anziché riferirlo alle autorità competenti, il giovane preferisce sfruttare a proprio favore questa scottante informazione, e così raggiunge in fretta e furia l'acerrimo nemico per ricattarlo. Demir prende Yilmaz di petto e gli fa sapere che, se non vuole che denunci la sua consorte al procuratore, allora dovrà rinunciare seduta stante alla possibilità di acquistare le quote dell'azienda della madre! Qui la trama completa di Terra Amara.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 16 luglio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 16 luglio​ 2023 - vedremo che Francisco, nonostante abbia allontanato Patricia da casa, decide comunque di permetterle di continuare a lavorare in fabbrica, ma non desidera più avere alcun coinvolgimento con lei e chiede a Carmen di aiutarlo. Nel frattempo, nel villaggio tutti sono agitati a causa dell'incidente di Tirso. Patricia ha ormai il controllo su Ines e le impone le sue richieste, vedremo infatti la bibliotecaria fare una strana proposta a Ventura: gli chiede di ospitare Patricia nella loro casa poiché è stata cacciata da Don Francisco e alloggia in un albergo. Ventura rimane piuttosto sorpreso, essendo consapevole del conflitto tra sua moglie e Patricia, ma Ines lo rassicura dicendo che desidera solo aiutare una persona bisognosa. Alla fine, seppur controvoglia, Ventura accetta. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

