Beautiful, Anticipazioni Puntata del 16 luglio 2023: Bill senza freni. Ridge deve pagare per i suoi errori!

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 luglio 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci dicono che Bill insulterà Ridge davanti a Liam e a Hope, dicendo loro che il Forrester non merita di stare con Brooke.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 16 luglio 2023, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Bill ci andrà giù pesante contro Ridge. Lo Spencer criticherà aspramente il suo vecchio nemico per essere scappato da Taylor dopo aver rotto con Brooke. Il magnate spererà che la Logan non perdoni il marito per quello che ha fatto e vorrà che il loro matrimonio finisca definitivamente. Hope difenderà il suo patrigno e ribadirà a Bill che sua madre è felice con lo stilista e che lei tifa per loro. Intanto Taylor continuerà a rassicurare Steffy, preoccupata per il futuro dei suoi genitori mentre Ridge dirà a Brooke di non riuscire a dimenticare quello che ha fatto con Deacon.

Anticipazioni Beautiful: Bill insulta Ridge. Hope prende le sue difese

Bill ha raggiunto Liam per dargli il suo sostegno in questo momento difficile. Lo Spencer ha scoperto che Brooke continua a sperare di potersi riconciliare con Ridge e non potrà fare a meno di commentare la cosa velenosamente. Il magnate insulterà lo stilista e ci andrà giù pesante. Accuserà più e più volte il Forrester di essere un fedifrago e di correre sotto le gonne di Taylor, ogniqualvolta che tra lui e Brooke ci sono problemi. Bill confesserà di non vedere l’ora che la bionda si accorga di aver mal riposto la sua fiducia e il suo amore e che decida di chiudere definitivamente con il suo odiato “sarto”. Hope ascolterà gli sproloqui del suocero e ne sarà furiosa. La ragazza difenderà il matrimonio di sua madre e persino il suo patrigno, sostenendo di credere al loro amore e che tutto si sistemerà.

Beautiful Anticipazioni: Taylor è fiera di Steffy

Steffy è molto preoccupata per sua madre. La ragazza vorrebbe che Ridge tornasse presto a casa e confermasse a lei e a Taylor, di voler stare con loro. La Forrester ha paura che suo padre, ora che è da Brooke, decida di perdonare la moglie e abbandoni la sua famiglia un’altra volta. Taylor tenterà di rassicurarla e le dirà di essere serena. Qualunque cosa accadrà lei sarà felice e il merito è proprio di sua figlia, la persona più coraggiosa che conosce e che la renderà sempre felice. La Hayes si congratulerà con lei per come ha reagito alle avversità che la vita le ha riservato.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge non può dimenticare il bacio tra Brooke e Deacon

A casa di Brooke, la Logan sarà senza parole a causa della scoperta di essere stata sabotata da Sheila. La bionda sarà però contenta di sapere di non essere ricaduta da sola nel tunnel dell’alcol. Ora che la verità è venuta a galla, Brooke spererà che Ridge sia arrivato da lei per restare. Lo stilista le dirà di non riuscire a dimenticare il suo bacio con Deacon e di volere che le cose tra loro cambino radicalmente. Non possono continuare a tradirsi a vicenda e a ferirsi, non dopo tutti questi anni. Brooke sarà d’accordo con lui ma vorrà sapere cosa intenda fare e se voglia tornare o meno da lei.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.