Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 ottobre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 ottobre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 30 ottobre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 ottobre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 ottobre 2023 - Taylor si confiderà con Steffy su quanto successo a Montecarlo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa confesserà alla figlia del bacio tra lei e Ridge. La ragazza sarà molto felice per la madre ma entrambe capiranno che questa situazione potrebbe essere potenzialmente esplosiva per tutti. Ridge è infatti tornato a vivere con Brooke e conoscono bene i triangoli amorosi tra loro. Cosa succederà ora? Come andranno le cose? La psicologa vorrebbe proprio sapere come comportarsi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 ottobre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 30 ottobre 2023 - Zuleyha ancora non sa chi sia l'amante del defunto Adnan Yaman senior, la madre di colui il quale continua ad inviare a Demir delle lettere anonime per infangare il nome del loro padre. Benché questo resti al momento un mistero irrisolto, la giovane non ha però più alcun dubbio: il marito ha davvero un fratellastro. Intanto, Umit, che sta soffrendo per amore, ha bisogno di sfogarsi, e trova in Mujgan una confidente. Il primario si apre con la dottoressa... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 ottobre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 ottobre 2023 - Catalina sarà felicissima di mostrare a Manuel l’aereo riparato. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza rimarrà di sasso davanti alla reazione del fratello. Il marchese non solo non mostrerà alcun entusiasmo ma rivelerà di non aver più voglia di volare. Intanto Lope cercherà di ricucire il suo rapporto con Maria. La cameriera è arrabbiata con lui perché le ha tenuto nascosta la situazione di Salvador. Il cuoco cercherà di avere una mano da Jana e da Mauro, che potrebbero far ragionare la Fernandez. Qui la trama completa de La Promessa.

