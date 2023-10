Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 ottobre 2023: Taylor in crisi. Che cosa vuole Ridge da lei?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 ottobre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Taylor si confiderà con Steffy e le rivelerà di essere molto in ansia. Cosa farà ora Ridge? Come si comporterà con lei e con Brooke?

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 ottobre 2023, alle ore 13.45 su Canale5, Taylor si confiderà con Steffy su quanto successo a Montecarlo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la dottoressa confesserà alla figlia del bacio tra lei e Ridge. La ragazza sarà molto felice per la madre ma entrambe capiranno che questa situazione potrebbe essere potenzialmente esplosiva per tutti. Ridge è infatti tornato a vivere con Brooke e conoscono bene i triangoli amorosi tra loro. Cosa succederà ora? Come andranno le cose? La psicologa vorrebbe proprio sapere come comportarsi.

Beautiful Anticipazioni: Steffy rivela a Taylor cosa le ha confessato Li

Taylor è arrivata a casa di Steffy mentre la ragazza cercava risposte da Li. La dottoressa ha capito che sua figlia si è trovata a combattere con un vero e proprio mastino e che è delusa per come si sono messe le cose. Steffy si confiderà immediatamente con lei e, piena di collera, le dirà di non capire per nulla perché Li sia stata così bugiarda e sulla difensiva. La Forrester racconterà alla mamma che sua suocera ha nascosto la verità su Finn, per paura della loro famiglia. La dottoressa ritiene i Forrester pericolosi per Finn e pure responsabili per quello che gli è accaduto. Per lei sono stati loro il motivo per cui Sheila ha perso la testa e ha quasi ucciso il suo bambino. Taylor sgranerà gli occhi dalla sorpresa e cercherà di calmare la sua ragazza ma poi si lascerà andare anche lei a una confessione scoppiettante.

Anticipazioni Beautiful: Taylor confida a Steffy del bacio con Ridge

Taylor cercherà di calmare Steffy, visibilmente infastidita dalle dichiarazioni di Li. Il loro discorso si sposterà però, molto velocemente, sullo strano atteggiamento che la Hayes ha negli ultimi giorni. La Forrester confesserà alla madre di averla vista molto strana ultimamente e di essere certa che sia successo qualcosa che non le ha ancora detto. E sarà così che Taylor le dirà del bacio con Ridge. Le racconterà dell’atmosfera magica che si è creata dopo averla vista di nuovo felice con Finn e di quanta passione sia scaturita da quel momento. Aggiungerà anche che, una volta tornati a casa, la situazione ha preso una piega molto strana. Lo stilista è infatti tornato da Brooke e cerca in tutti i modi di evitare l’argomento, ogni volta che si incontrano.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor preoccupata. Cosa succederà ora con Ridge?

Steffy sarà contenta che sua madre si sia così tanto avvicinata a Ridge. La ragazza sa quanto la sua mamma tenga al rapporto con il Forrester ma sarà preoccupata quanto lei, per come possano mettersi le cose tra loro. Entrambe sanno che i triangoli tra lei, Brooke e Ridge sono sempre molto ostici e piuttosto ambigui e si rischia ancora una volta, di finire in un pantano. Madre e figlia si chiederanno che cosa succederà ora e quali siano le vere intenzioni del Forrester. Intanto Brooke continuerà a essere certa che tra lei e suo marito sia amore eterno. La Logan si è però accorta che qualcosa turba il consorte e sarà pronta a chiedere cosa gli frulli per la mente. Ridge sarà sincero?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.