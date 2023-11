Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 17 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 novembre 2023 - Hope confesserà a sua madre la sua più grande paura. Le Anticipazioni della Soap ci rivelano che la piccola Logan rivelerà a Brooke di temere che Douglas, con questi grandi cambiamenti, possa soffrire più del dovuto. La ragazza avrà il timore che il piccolo non si riesca ad abituare al cambiamento e che strapparlo dalla sua casa e portarlo a vivere in un altro posto, possa renderlo nervoso. Brooke confiderà di avere un’altra preoccupazione, ovvero che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Taylor, che vuole portarle via Ridge. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 17 novembre 2023 - Gaffur va a vivere in una baracca insieme ad altri braccianti. Rasit lo scopre e, eseguendo gli ordini di Demir e Saniye, lo manda via anche da lì. Intanto, alla tenuta arriva una busta anonima indirizzata a Zuleyha, la quale però non è a casa; Sevda la apre al posto suo e vi trova all'interno delle foto che hanno per protagonisti Demir ed Umit. Furibonda, la cantante va a prendere di petto il primario per minacciarla di nuovo... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 novembre 2023 - Manuel continuerà a insistere con Mauro affinché il ragazzo gli racconti tutto quello che è successo mentre lui era privo di sensi. Il cameriere sarà molto contento di dirgli che Jana, la ragazza che ha scatenato il suo interesse, è sempre stata presente e che lo ha aiutato nei momenti più difficili. Questo cambierà qualcosa? Qui la trama completa de La Promessa.

