Beautiful: Steffy personaggio negativo o positivo? Com’è veramente la Forrester?

Anticipazioni TV

Vi siete mai chiesti se Steffy della Soap Beautiful sia un personaggio negativo o positivo? Noi sì e ora vi sveliamo cosa pensiamo della Forrester.

Le vacanze di Natale e l’arrivo dell’anno nuovo ci portano a fare inevitabilmente dei bilanci anche per quanto riguarda le nostre Soap. Abbiamo quindi cominciato a chiederci se Steffy Forrester, protagonista di Beautiful, sia un personaggio negativo o positivo. La Forrester può essere annoverata tra i cattivi o tra i buoni? Cosa ne pensate? Noi vi diciamo la nostra.

Beautiful: Steffy è la Queen della Soap…. Almeno per noi!

Vi riveliamo subito che chi vi scrive è fan di Steffy Forrester sin dall’inizio. Il personaggio interpretato da Jacqueline MacInnes Wood ci piace molto, sia perché è una donna in carriera che si è presa il suo posto nell’azienda di famiglia sia perché è forse l’unica che riesce a tenere testa a Brooke e Hope. Sì perché Taylor negli ultimi anni, complici i suoi viaggi e la sua instabilità emotiva, non è riuscita a continuare costantemente la guerra con la sua rivale.

Steffy non è solo una professionista, per noi molto brava nel suo lavoro, ma è anche una mamma molto attenta e una moglie amorevole. Il suo rapporto con Finn ci sembra il più sano che la donna abbia mai avuto. Insomma per noi la bella bruna si è conquistata il posto di Queen della Soap, che prima era occupata da sua nonna Stephanie.

Beautiful: Steffy cattiva o buona?

Steffy è, come tutti i personaggi di Beautiful, dotata di un lato oscuro e uno chiaro. Sebbene ci piaccia molto, non possiamo certo negare che di errori ne abbia fatto. Il triangolo amoroso con Liam è uno dei tanti; la Forrester avrebbe dovuto dimenticare più velocemente lo Spencer e sicuramente non andarci a letto mentre stava frequentando Finn. Gli sbagli più importanti della ragazza sono però stati fatti quando si è messa in mezzo nella sua relazione tra Ridge e Taylor, spingendo un po’ troppo i suoi genitori a tornare insieme, facendo leva sul loro senso di colpa riguardo alla difficile infanzia passata da lei e dai suoi fratelli.

Steffy si è però rifatta informando Ridge del tradimento di Thomas e della bugia di Taylor, fermando le nozze tra sua madre e suo padre. Il suo personaggio non è quindi, almeno per noi, né positivo né negativo anche se non è un bad girl come invece sta diventando, inaspettatamente Hope che – come vi abbiamo rivelato – si è alleata con Carter per distruggere la Forrester nelle puntate andate in onda lo scorso mese negli Stati Uniti.

Beautiful: Steffy maturata ma non cambiata

Steffy è sicuramente molto maturata nel tempo. Negli anni ha saputo mettere da parte i colpi di testa e dedicarsi sia al lavoro che alla famiglia. È vero, non ha messo da parte l’acredine nei confronti delle Logan, soprattutto contro Hope, che – lo scorso mese, negli Stati Uniti – ha licenziato ed è riuscita a cacciare dalla Forrester Creations. I problemi non sono finiti e di certo la Forrester non riuscirà dimenticare che la sua sorellastra abbia prima sedotto suo fratello – perché alla fine è stata Hope a corteggiare Thomas e lo stiamo vedendo su Canale5 – e poi abbia provato a fare lo stesso con suo marito Finn.

Steffy avrà sicuramente difficoltà a mettere da parte il rancore del passato e il suo dolore, causato per lei da Brooke, ma di certo ha dimostrato di saper salvaguardare tutta la sua famiglia, fratello, padre e madre compresa. Se facciamo un paragone con tutti gli altri personaggi, è lei la vera donna matura della Soap e per questo ci ricorda tantissimo sua nonna Stephanie, a cui nel tempo sta sempre più somigliando.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 circa.