Beautiful: Steffy ha fatto bene a confessare a Liam i suoi dubbi su Hope? Probabilmente no ed ecco perché

Anticipazioni TV

Steffy ha rivelato a Liam i suoi dubbi su Hope. La Forrester ha agito d'istinto per proteggere la sua famiglia ma anche il suo ex marito. Ma secondo noi non ha fatto così tanto bene a mettersi in mezzo in questa faccenda e ora vi riveliamo il perché. Vi anticipiamo che le trame di Beautiful, a causa di questo, ci faranno tremare.

Steffy ha fatto bene a rivelare a Liam i suoi dubbi su Hope? Non ne siamo poi tanto sicuri! Nelle scorse puntate di Beautiful abbiamo visto la Forrester confessare al suo ex marito di aver visto la Logan e Thomas in atteggiamenti intimi e di aver avuto la sensazione, molto forte, che stavolta a essere un pericolo non sia il suo adorato fratello ma proprio la sua sorellastra. La decisione della figlia di Ridge di fare questa confessione ha cambiato totalmente le trame della Soap e ci ha fatto riflettere sul fatto che la giovane CEO della maison di moda, non riesca proprio a tenersi lontana da fatti che non la riguardano in prima persona. Temiamo che questa volta, Steffy abbia davvero esagerato e che avrebbe potuto affrontare la questione in modo molto più delicato e sicuramente meno invadente.

Beautiful: Steffy vuole proteggere a tutti i costi, Thomas

Steffy ha sicuramente agito per amore, e questo è chiaro. La Forrester vuole proteggere a tutti costi la sua famiglia e Thomas è uno degli anelli deboli del suo ristretto clan di persone care. La ragazza desidera che nessuno metta in pericolo i progressi che il giovane ha fatto per ritrovare la sua stabilità mentale. Per questo motivo vedere Hope così tanto entusiasta di lavorare con lui ma anche civettuola e piuttosto attratta dallo stilista, l'ha messa in allarme. In un primo momento aveva deciso di non confessare nulla a nessuno e di tenersi per sé le sue opinioni. Questa decisione, secondo noi, era la più giusta. Avrebbe dovuto tenere segreti suoi pensieri e non mettere Liam più in agitazione di quanto già non fosse, ma il suo desiderio di tenere al sicuro suo fratello l'ha spinta a fare un passo in avanti senza rendersi conto - sempre secondo il nostro parere - di creare ancora più scompiglio. Steffy ha rassicurato Finn - come noi convinto che che sua moglie non abbia agito in modo corretto - che le sue azioni non avranno ripercussioni su di loro e su tutto l'equilibrio che hanno costruito, con fatica, da quando si sono liberati di Sheila. Ma è ovviamente un'utopia e non solo perché si tratta di una Soap come Beautiful.

Beautiful: Steffy mette in crisi il matrimonio tra Liam e Hope

Liam si sarebbe sicuramente accorto che Hope non ha più occhi solo per lui, ma le parole di Steffy hanno sicuramente accelerato i tempi. I coniugi Spencer hanno infatti avuto una dura discussione nella quale Hope ha cercato di salvare il suo matrimonio ma si è anche rifiutata di allontanare Thomas e ha confermato al consorte che né ora né mai chiuderà il suo rapporto con lo stilista sia per via del suo lavoro con il Forrester sia per via di Douglas, il figlio che entrambi stanno crescendo. Il rampollo di Bill non ha ovviamente apprezzato questa risposta e ha cominciato a dare veramente credito alle insinuazioni della sua ex moglie. Insomma per noi Steffy ha fatto il danno e ha messo Hope e Liam uno contro l'altra ma non solo. La sua confessione e il suo mettersi in mezzo in questa situazione, ha creato dissapori tra Taylor e Brooke e, ve lo anticipiamo, farà crollare totalmente le sicurezze di Hope e la farà vacillare pericolosamente tra le braccia di Thomas..

Beautiful: Hope potrebbe dimenticare Tomas ma Steffy glielo impedisce

Hope potrebbe dimenticare Thomas ma Steffy glielo impedisce! È un'affermazione sicuramente molto forte, ma siamo abbastanza convinti che se Steffy non si fosse messa in mezzo e se Liam non fosse diventato ancora più ossessivo e ossessionato da Thomas, per via delle parole della sua ex moglie, Hope non si troverebbe a vedere intensificati i suoi sentimenti per il Forrester. Vi facciamo una piccola anticipazione, attenzione spoiler: la Logan delusa dalle continue accuse di suo marito e piuttosto mortificata da quello che le persone stanno iniziando a pensare di lei, vacillerà pesantemente. La vedremo, a Roma, perdere del tutto il controllo e fare lei un gesto che metterà fine al sua serenità.

Certo, le colpe non possono essere affibbiate soltanto a Steffy e al suo desiderio di mettere in guardia Liam e di tenere Thomas al sicuro ma se la ragazza avesse continuato a affrontare personalmente, senza mettere in mezzo nessuno, la sua sorellastra, probabilmente Hope avrebbe iniziato a mettersi nuovi freni, convinta di non voler far soffrire suo marito e i suoi figli. L'intervento della Forrester, come abbiamo detto, ha accelerato e accelererà tutta una serie di catastrofi che colpiranno la famiglia Logan/Spencer, ma come abbiamo confermato poc'anzi le colpe non sono soltanto sue. Liam si farà sempre più insistente e fastidioso e quando tornerà a chiedere alla moglie di rinunciare alla sua carriera e quindi alla sua linea, che si è da poco conquistata di nuovo un posto tra le copertine delle riviste di moda, il gioco sarà totalmente fatto e il disastro irrimediabile.

Come vi abbiamo annunciato nei nostri articoli relativi alle anticipazioni americane di Beautiful, Roma sarà la fine e l'inizio di amori, passioni e tradimenti, che solo Beautiful sa raccontare così bene.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Puntate Americane, Follia a Roma: Liam bacia Steffy! E ora?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.