Beautiful: Ridge ha rovinato la famiglia Forrester e ha reso Steffy e Hope infelici e nemiche? Per noi sì!

Beautiful continua ad appassionarci ormai quasi da quarant'anni e sono state tante le storie raccontate dalla Soap in onda su Canale5. I Forrester e i Logan hanno vissuto numerose vicissitudini e non sempre i componenti di queste due famiglie sono stati felici. Sarà per caso colpa di Ridge e della sua eterna indecisione?

Ridge Forrester è la causa dell’inimicizia tra Steffy e Hope ma anche delle sofferenze delle famiglie Forrester e Logan? È una domanda che ci poniamo ormai da tempo e a cui vogliamo dare una risposta. Beautiful ci fa compagnia ormai da quasi quarant’anni e certe dinamiche non sono mai sparite nelle trame della Soap. Le inimicizie, i tradimenti e le vendette sono sicuramente il sale delle vicende che si svolgono dentro e fuori la Forrester Creations ma ci sentiamo di dire che se non fosse per Ridge e per la sua indecisione, forse tutto questo non sarebbe successo e non succederebbe. Lo stilista è per noi il deus ex machina di tutto il male che circonda i personaggi del nostro appuntamento quotidiano del primo pomeriggio di Canale5.

Beautiful: Ridge, l’eterno indeciso!

Ammettiamolo senza peli sulla lingua: Ridge è un eterno indeciso! Il Forrester è sempre in bilico tra Brooke e Taylor e tra le famiglie che ha creato con le due donne. La sua eterna confusione tra la donna del suo destino e la sua dottoressa preferita – nonché sua grande confidente – ha creato grande subbuglio non solo tra di loro ma anche tra i loro figli. La famiglia Forrester ha per anni odiato Brooke e le Logan, accusandole di aver rovinato la pace e la serenità tra di loro e di contro le Logan hanno sempre sbattuto i piedi per essere accettate e per sotterrare l’ascia di guerra, almeno dopo trent’anni.

Peccato però che chi avrebbe dovuto mettere le cose in chiaro e avere un atteggiamento più ferreo e meno barcollante, si sia bellamente lasciato condizionare da una parte o dall’altra, finendo per aumentare il caos generato per colpa sua.

Beautiful: Ridge avrebbe potuto riportare la pace in famiglia

Ridge è chiaramente uno dei protagonisti assoluti di Beautiful e senza di lui la Soap non sarebbe la stessa. Lui è il motore di quasi tutte le trame e a lui si devono, direttamente o indirettamente, i grandi sconvolgimenti negli episodi. Siamo perfettamente consapevoli che dietro alla creazione di questo personaggio ci sia il chiaro intento di renderlo sempre un po’ confuso e poco lungimirante sulla sua vita privata ma ci piacerebbe, e lo diciamo apertamente, che ogni tanto prendesse una posizione più ferrea e più decisa. Insomma vorremmo che si schierasse e smettesse di mandare avanti Brooke e Taylor a regolarizzare le faccende tra i loro figli, le vere vittime di tutta questa indecisione.

Beautiful: Steffy e Hope nemiche a causa di Ridge

Siamo piuttosto convinti che se Ridge avesse preso delle decisioni più ferree e a volte si fosse schierato da una parte o dall’altra, invece di rimanere in mezzo, non prendendo posizione e lasciando che gli altri la prendessero per lui, le cose sarebbero molto diverse. Non pensiamo che Steffy e Hope non si sarebbero date battaglia per Liam ma almeno non si sarebbero odiate così tanto come invece hanno sempre fatto e stanno facendo. Le due avrebbero potuto diventare molto unite e la Forrester avrebbe potuto trovare nella Logan una sorella su cui poter contare, soprattutto dopo la morte della sua gemella Phoebe. E per quanto riguarda l’attrazione di Hope per Thomas, le due avrebbero potuto spalleggiarsi, cercando di capire insieme cosa stesse succedendo e magari gioire insieme per i propri successi.

E se facciamo un balzo nelle puntate americane di Beautiful, dove Hope ha dimenticato Thomas e ora ha preso di mira Finn, possiamo ammettere che se Ridge non avesse di nuovo fatto da spola tra Brooke e Taylor e tra la famiglia Logan e quella di cui porta il cognome, la giovane Hope non avrebbe messo gli occhi sul marito della sua sorellastra e lei non avrebbe avuto nulla in contrario a collaborare con Brooke e lasciare che suo padre tornasse a occuparsi dell’area creativa della Forrester. Negli Stati Uniti sta succedendo di tutto, molto più di quanto ora stia accadendo in Italia – anche se ancora per poco e lo vedrete – e Steffy ha dovuto accettare che la sua matrigna fosse scelta come suo co-Ceo da suo padre, senza nemmeno essere consultata.

E che dire della Hope for the Future? La linea negli episodi su Canale5 è fuori pericolo mentre negli USA è in bilico e Steffy l’ha salvata in extremis o meglio ha dato a Hope l’occasione di recuperare ma solo se terrà le mani già da Finn. E anche per quanto riguarda la collezione, le due ragazze avrebbero potuto collaborare e non comportarsi cinicamente, guardando ognuna la propria posizione, senza curarsi di fare del male all’altra. Ma con un padre o un patrigno che non sa prendere posizione e che non sa mettere un freno a nessuna delle due, cosa ci aspettiamo?

Insomma per noi Ridge è la causa di tutto e siamo affezionati a lui anche per questo difetto ma quanto vorremmo che si desse una mossa. Eddai su, Ridge!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.