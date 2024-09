Beautiful: Vi ricordate di Phoebe Forrester? Ecco chi era la gemella di Steffy

Anticipazioni TV

Vi ricordate della gemella di Steffy? Ridge e Taylor hanno avuto tre figli, Thomas e le gemelle Phoebe e Steffy. Ma che è successo alla sorella della nostra Forrester? Ecco tutto quello che c'è da sapere sul personaggio di Beautiful.

Nelle puntate americane di Beautiful – un po’ meno in quelle italiane – Steffy sta affrontando dei momenti piuttosto concitati. A starle vicino ci pensa per fortuna Taylor, tornata a casa dopo un periodo di assenza. La Forrester ha più che mai bisogno della sua famiglia vicino e vorrebbe anche anche Ridge lo fosse e non pensasse invece a Brooke. La ragazza sarebbe felice di avere anche Thomas dalla sua parte ma soprattutto vorrebbe poter avere al suo fianco la sua gemella, Phoebe, scomparsa ormai da ben sedici anni.

Beautiful: Steffy aveva una gemella

I fan di Beautiful da lungo tempo ricorderanno sicuramente che Taylor e Ridge hanno avuto tre figli, ovvero Thomas, Steffy e Phoebe. La gemella della Co-Ceo della Forrester è venuta a mancare nel 2008 e si è tornato a parlare di lei nel 2019 negli Stati Uniti e 2020 in Italia, quando Steffy ha chiamato la sua figlia adottiva – che poi si rivelerà essere Beth – come sua sorella.

A Steffy, così come a tutta la sua famiglia, manca molto la sua gemella e siamo sicuri che le cose con Hope ma anche con Brooke, sarebbero andate diversamente se la ragazza fosse ancora tra noi. La morte di Phoebe ha colpito profondamente la Forrester, che ora più che mai avrebbe bisogno di lei per avere qualcuno dalla sua parte nella lotta, diventata impari, con Hope e Brooke, sempre più coinvolte negli affari della Forrester Creations.

Beautiful: ecco chi era Phoebe

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy è nel baratro più che mai e ha persino rivelato di non poter mai e poi mai perdonare e sostenere Brooke. La ragazza ha confessato al padre di soffrire ancora per quanto capitato nel passato e di aver bisogno della sua famiglia al suo fianco, per non sentirsi schiacciata dalla presenza – sempre ingombrante – delle Logan. Se ci fosse Phoebe siamo certi che le cose sarebbero molto diverse e Steffy avrebbe un’alleata con i fiocchi nonostante le due ragazze fossero molto diverse. Phoebe era la gemella più sensibile e dalla vena artistica – era un musicista – di cui Steffy si è sempre occupata. Per molti anni Phoebe ha cercato di trovare la sua dimensione e la sua strada, tornando a Los Angeles da Londra, dove si era trasferita con la sorella per una vacanza studio.

Phoebe ha avuto per anni una relazione con Rick Forrester, osteggiata dalla sua famiglia. I due non sono realmente parenti, visto che Ridge non è figlio di Eric ma di Massimo Marone ma nonostante questo, i due ragazzi sono stati per anni costretti o a nascondersi o a tenersi alla larga. Dopo aver cominciato la sua carriera di musicista, Phoebe è tornata a casa per suonare al matrimonio tra Ridge e Brooke ma prima di arrivare alla cerimonia, lei e Rick hanno avuto un incidente, purtroppo per lei mortale. A causare il brutto episodio è stata proprio lei che, senza rendersene conto e in preda alla rabbia contro il Forrester – con cui stata discutendo dopo aver scoperto che aveva baciato Steffy – ha schiacciato l’acceleratore della macchina in cui stava viaggiando insieme al suo amato, portando entrambi a schiantarsi.

Beautiful: Steffy non dimentica sua sorella Phoebe

Phoebe ha per anni lottato per non perdere più sua madre ed è stata la sorella che più ha accusato la mancanza di Taylor, creduta morta per anni. Ma ironia della sorte, quanto la Hayes aveva concluso il carnet delle sue morti apparenti, a perdere la vita è stata proprio lei. Steffy la tiene sempre nel suo cuore e oltre ad avere sue foto sia a casa che in ufficio, la ragazza aveva deciso di chiamare Phoebe la bambina che aveva adottato e che si è rivelata essere in realtà Beth. Il ricordo di Phoebe continua e ogni tanto ne sentiamo parlare nelle puntate della Soap, purtroppo consapevoli che questo personaggio, interpretato dall’attrice Mackenzie Mauzy, non tornerà più.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.