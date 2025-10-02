Beautiful: Quanto è grande la famiglia Forrester e come si è allargata nel tempo? Due infografiche ce lo spiegano

Anticipazioni TV

Vi siate mai chiesti quanto grande sia la famiglia Forrester? Oltre a Eric esiste anche un altro ramo, meno famoso e ricco, da cui provengono Ivy ed Electra, arrivata nelle puntate americane. Due infografiche ci vengono in soccorso per scoprire tutto quello che c'è da sapere sui protagonisti di Beautiful.

La famiglia Forrester è protagonista di Beautiful da ormai quasi quarant’anni e intorno a lei ruotano tutte le vicende della Soap, nata negli Stati Uniti nel 1987 e arrivata da noi in Italia nei primi anni Novanta. Qualunque nuovo personaggio che di cognome non fa Forrester, si è trovato ad avere a che fare con uno dei figli, nipoti, pronipoti di Eric, il patriarca di questo grande clan, che nel tempo è aumentato, ha perso alcuni suoi elementi e si è mischiato con altre famiglie importanti come quella degli Spectra e soprattutto dei Logan e degli Spencer. Ma come è composto questo gruppo nutrito di persone e soprattutto si parla solo della linea di discendenza del padre di Ridge? NO e la prova sono Ivy ed Electra, un personaggio che sta facendo parlare molto di sé negli episodi americani e che arriverà presto anche in quelli italiani su Canale5. Due infografiche rispondono a tutte le nostre domande. Scopriamole insieme.

Beautiful: Eric Forrester il patriarca dei Forrester ma solo di quelli della Forrester Creations

Si è parlato tantissimo di Eric negli ultimi mesi e non solo per la sua malattia ma soprattutto per la sua importanza per la famiglia. Vicini a perderlo, tutti hanno riconosciuto il valore del Forrester e hanno sostenuto a gran voce che se non fosse stato per lui, la maison di moda non esisterebbe e il marchio Forrester Creations probabilmente sarebbe solo un sogno. Pura verità visto che è stato Eric a fondare la casa di moda, aiutato da Stephanie certo, ma il vero e proprio creatore è lui e come tale va riconosciuto. È per questo che quando Ridge lo ha gelato dicendogli che era arrivato il tempo di appendere la matita da disegno al chiodo, il patriarca si è difeso con le unghie e con i denti, rifiutandosi di lasciare il suo posto ma soprattutto sbattendo i piedi per non permettere a nessuno di metterlo in un angolo, non dopo tutto quello che ha fatto per la sua famiglia e per l’azienda.

Ecco in un’infografica come è composta la famiglia di Eric di Beautiful

Eric ha creato una grande famiglia. Sarà per i suoi tanti matrimoni, l’ultimo con Donna, che sarà – a meno che non ci siano sconvolgimenti di trame inaspettati – quello per sempre, sino alla fine dei giorni, o sarà per la sua prolifica attività personale sotto le lenzuola, ma Eric ha avuto tanti figli, che a loro volta hanno avuto figli, anche se non hanno mai eguagliato il loro padre. Diciamo che la prima generazione di Forrester è davvero bella nutrita ed è scemata nel tempo, anche se non è detto che non arrivino altri membri. Ecco un’infografica con l’albero genealogico.

Beautiful: oltre a Eric Forrester & Co. c’è di più

Come vi abbiamo detto sopra, c’è un altro ramo dei Forrester, come si direbbe per le famiglie nobiliari, un ramo cadetto. Si tratta di quello creato da John Forrester, il fratello di Eric, comparso anni fa in pochissimi episodi ma che fa continuare a parlare di sé tramite due sue parenti: sua figlia Ivy e sua nipote Electra. Ivy la conosciamo già in Italia e vi anticipiamo che tornerà presto a Los Angeles mentre di Electra vi abbiamo parlato nelle anticipazioni americane della Soap. La Forrester ha deluso Will negli episodi andati in onda negli scorsi giorni sulla CBS e ha anche scatenato i fan contro di lei, che non sembra stare al passo con gli altri. Le due Forrester cadette sono a loro volta imparentate con altri Forrester cadetti e ovviamente con Eric e i suoi. Ma come? Ecco un’altra infografica albero genealogico per capirlo.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.

Foto in copertina: © CBS