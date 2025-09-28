Beautiful: Eric sposa di nuovo Donna. Ecco in un’INFOGRAFICA tutti i matrimoni del Forrester con la Logan e non solo

Anticipazioni TV

Eric ha deciso di sposare Donna dopo tanti anni insieme e stavolta il Forrester ha intenzione di far durare le nozze, non come la prima volta. Sì perché i due sono stati già sposati ma quando è successo e quante altre volte e con chi ha fatto coppia il patriarca di Beautiful? Ecco tutta la verità sulla Soap grazie a un'infografica.

L’amore ha trionfato a casa Forrester. Eric e Donna sono di nuovo marito e moglie ed è stata una meravigliosa cerimonia a sorpresa, in una festa che doveva – come ha fatto – celebrare la vita. Eric lo ha fatto, alla grande, realizzando quella che, a detta sua, era una cosa che avrebbe dovuto fare da tempo, ovvero sposare la sua compagna di vita, tornata nella sua esistenza nonostante tutto e nonostante tutte.

Donna ed Eric sono già stati insieme e sono stati già stati insieme ma la prima volta non ha funzionato anche se tra i due è rimasto un grande affetto. Donna è di sicuro l’altra donna – ripetizione d’obbligo - che Eric Forrester ha amato di più nella sua vita dopo Stephanie ma non è stata l’unica e come sappiamo ci sono stati altre nozze per il padre di Ridge, anche con la secondogenita delle sorelle Logan. Ma quando hanno coronato il loro amore la prima volta e quali sono state le altre signore Forrester che hanno tenuto i due innamorati, anche loro predestinati, lontani? Un’infografica ci viene incontro e ci spiega tutto.

Beautiful: Donna la signora Forrester del destino

Donna è la persona che Eric ha amato di più oltre a Stephanie. Come ci mostra l’infografica qui sotto, il Forrester ha sposato per ben 4 volte la madre di Ridge, due volte Brooke e una volta Sheila. Dei matrimoni di Eric vi abbiamo già parlato e non siamo qui per ritornare a parlarne ma nel nostro articolo, ormai di diversi anni fa, non abbiamo ovviamente potuto parlare del nuovo legame con Donna, quello che sarà destinato a durare per sempre, l’unico che durerà davvero sino alla fine della Soap.

Sì perché Donna, sebbene non abbia avuto figli da Eric rispetto a Brooke e Stephanie, è la persona che più ha conosciuto il nuovo Eric, ovvero quello che può definirsi il patriarca dei Forrester, la guida per tutti, il maestro dei giovani e dei meno giovani, il nonno amato di Steffy, Zende e RJ e quello con cui tutti vorrebbero lavorare, Ridge compreso.

Beautiful: Donna è nel destino di Eric anche quando Stephanie chiama dall’Aldilà

Donna è stata vicina a Eric nei momenti difficili, sempre e comunque e anche stavolta quando il Forrester ha rischiato davvero di morire. Sarà per questo, sarà per il loro rapporto che non ha mai messo in discussione nessuno e non è mai stato messo in discussione (nemmeno da Stephanie – che in qualche modo ha sempre stimato Donna per essere così giusta con suo marito) che Eric è tornato anche dall’Aldilà, da dove Stephanie lo ha chiamato. Sì perché dopo l’operazione, il Forrester ha visto il fantasma della sua ex moglie, che lo stava per accogliere tra le sue braccia. Ma il patriarca è voluto tornare dalla sua Donna e dalla sua famiglia e forse proprio in quel momento ha giurato che, una volta superato tutto, avrebbe sposato anzi risposato la sua amata.

Beautiful: Donna ed Eric sono per la vita!

Donna, diversamente da Katie, non ha mai davvero considerato Brooke la sua rivale e questo perché lei ha sempre saputo di essere diversa da tutte e di essere importante per Eric anche quando non sono stati insieme. Il loro matrimonio è durato, la prima volta, molto poco e sia prima che dopo Donna è stata la persona a cui il Forrester si è rivolto per aver sostegno. Ed è accaduto quando Eric aveva problemi di impotenza e non riusciva più ad avere una relazione con Quinn. La Logan è stata la prima a scoprire cosa stesse succedendo e colei che ha risolto il dilemma, spingendo il Forrester a capire che forse il problema non fosse il suo ma fosse da ricercare nel fatto che tra lui e sua moglie le cose non andavano. Ed ecco che dopo anni dalla fine del loro primo matrimonio ecco che è arrivato il secondo nel 2024 (da noi visto pochi giorni fa, nel settembre 2025) come ci rivela l'infografica.

14 anni di solo alti tra loro, di grande amicizia, di grande rispetto e di un figlio adottato, sì perché Marcus – nato dalla relazione giovanile tra Donna e Justin Barber – è diventato un Forrester grazie a Eric, che lo ha accolto nella sua casa e nella sua famiglia, per amore della sua amica, sorella, compagna di vita.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.