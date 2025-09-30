Beautiful Anticipazioni Americane: Electra delude Will e i fan della Soap, ecco cosa succede

Anticipazioni TV

Electra ha deluso Will nelle puntate americane di Beautiful. La Forrester non ha minimamente considerato che lo Spencer sia stato vittima di una terribile violenza. Ecco cosa vedremo molto presto negli episodi della Soap di Canale5.

Will ha deciso di dire ogni cosa ad Electra anche quella più dura da digerire. Lo Spencer non ha potuto più mentire alla sua fidanzata o meglio non si l’è più sentita di nasconderle di aver avuto una notte d’amore, non voluta, con un’altra e ha aggiunto, purtroppo, che la persona con cui ha fatto sesso – pensando fosse lei – si è rivelata essere Luna. Il ragazzo ha aggiunto la nota più terribile, ovvero che la Nozawa è rimasta incinta e che ora è a casa di Bill, tenuta sotto stretta sorveglianza dal magnate e da Katie, che stanno cercando di aiutarlo. La Forrester ha ascoltato tutto con le lacrime agli occhi e con un peso terribile sullo stomaco, torturandosi la mente con pensieri terribili, che non riuscirà a dimenticare per diverso tempo. Electra ha sconvolto Will con la sua reazione, molto più drammatica di quella che il giovane immaginava ma soprattutto cieca e sorda a quello che è davvero successo. La nipote di Ivy non riesce ad andare oltre al tradimento nonostante questo sia stato, in realtà, una vera e propria violenza, un abuso ben orchestrato da una pazza criminale. Vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Beautiful: Will sincero sino alla fine ma…

Will ha sin dall’inizio voluto raccontare a Electra di aver avuto un incontro intimo con una persona che non era lei ma che lui credeva fosse lei. Convinto da Katie a non dire nulla ma soprattutto determinato a scoprire cosa fosse successo e chi fosse la giovane, che gli mandava messaggi piuttosto preoccupanti, lo Spencer ha tentennato e ha rivelato tutto alla Forrester solo dopo aver scoperto che colei che cercava è – purtroppo – Luna Nozawa.

Will non si è limitato a confessare la notte d’amore anzi di abuso ma ha anche parlato della gravidanza della figlia di Poppy e dell’intervento di Bill e Katie in suo soccorso, così come dell’ira di Li dopo aver scoperto quello che sua nipote ha combinato. La reazione che ha trovato è stata più drammatica di quanto immaginasse; certo non si sarebbe immaginato che Electra ne fosse felice ed era certo che andasse in iperventilazione ma mai avrebbe pensato che la giovane non prendesse minimamente in considerazione che lui è una vittima di un terribile piano di un’assassina.

Electra delude Will, ecco cosa succede nelle puntate americane di Beautiful

Electra ha accusato Will di essere un traditore, completamente accecata dall’ira. La giovane non ha minimamente considerato che Will, come alla fine pure lei, sono vittime di un gioco perverso, di una donna fuori di senno, supportata da altre due donne che non hanno minimamente pensato al pericolo a cui stavano sottoponendo tutti. La Forrester si è soffermata solo ed esclusivamente sul fatto in sé, senza minimamente capire quanto dolore possa aver provato lo Spencer nel sapere di essere stato ingannato e violentato. Sì perché di violenza si è trattata.

Will avrebbe di certo fatto meglio a capire che qualcosa in lui stava cambiando e avrebbe dovuto fermarsi appena capito di aver esagerato con l’alcol – che non avrebbe nemmeno dovuto essere servito in così tante quantità – e proprio perché figlio di un’ex alcolista avrebbe dovuto prevedere di poter finire nei guai. Ma anche Electra e i suoi amici avrebbero potuto fare qualcosa, riportando il ragazzo a casa e non lasciandolo a dormire a casa di Deacon. Luna ha approfittato di tutte queste debolezze e si è rivelato ancora più spregevole di quanto già non sapessimo.

Beautiful: Electra si rifarà oppure i fan continueranno a considerarla un personaggio troppo secondario?

Electra, come detto, non riuscirà a empatizzare con Will, lei che dovrebbe invece capirlo bene, visto quello che ha passato con Remy. Certo non è facile superare quello che è successo, capiamo anche che possa esserne disgustata e delusa ma prendersela in modo così cattivo con lo Spencer è un po’ troppo. Comprendiamo il momento ma pare proprio che continuerà a comportarsi in modo distaccato con lui per diverso tempo, il tanto da portarlo a pensare di avvicinarsi a un’altra donna o persino a Luna. Non sappiamo se questo davvero succederà ma vi possiamo dire che l’atteggiamento di Electra non è piaciuto ai fan americani di Beautiful – che hanno visto questi episodi – e che non hanno mai molto amato la giovane Forrester. Il personaggio della nipote di Ivy, arrivato con grandi potenzialità, non è mai sbocciato e ha anzi dimostrato di non essere capace di bucare lo schermo. Insomma poca simpatia per Electra Forrester e ora quasi nessuno la sostiene. Saprà riprendersi e farsi valere nei prossimi episodi? Lo speriamo soprattutto perché contiamo su di lei per la continuazione di Beautiful con la terza generazione di Forrester e Spencer.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.