Beautiful: Quanti amori ha avuto Hope Logan e perché è sempre finita male? Un'INFOGRAFICA ci viene in aiuto

Hope è uno dei personaggi femminili principali di Beautiful e le sue storie d'amore hanno condizionato e condizionano le trame della Soap. Ma quanti amori ha avuto la bella figlia di Brooke e perché non è andata bene? Scopriamo con un'infografica.

La vita sentimentale di Hope è diventata un’altalena costante. Da quando la Logan ha divorziato da Liam, l’uomo con cui ha condiviso tanti anni insieme, le cose non sono più tornate come prima e la figlia di Brooke si è trovata alla deriva, preda delle sue pulsioni romantiche ma anche dei suoi sentimenti sempre più incerti. Questo è evidente sia nelle puntate italiane della Soap che in quelle americane, in cui – attualmente – si trova a essere indecisa sul tornare o meno tra le braccia di Liam, che ha rischiato di morire ma che ora è più che mai in forma e deciso a riconquistare la Logan.

Come detto, Hope ha avuto diverse relazioni, non tante quando sua madre ma si difende benissimo e diciamo che è diventata molto più sbarazzina proprio dopo il divorzio da Liam, che ha cambiato la piccola Logan e che l’ha resa molto più somigliante a Brooke di quanto non lo fosse prima. Ma quali sono stati gli uomini della biondina e perché tra loro è finita? Scopriamolo insieme e avvaliamoci di un supporto di un’infografica.

Beautiful: tutti gli uomini di Hope!

Hope si è sempre distinta per essere una ragazza molto morigerata e poco incline al tradimento. Dopo il divorzio da Liam e l’ennesima batosta ricevuta dallo Spencer, stavolta non solo di nuovo innamorato di Steffy ma particolarmente ostile alla madre di Beth - tanto da non presentarsi alla sfilata della Hope for The Future per via della presenza di Thomas – la piccola Logan è cambiata tantissimo e ha cominciato a dare seguito alle sue pulsioni sentimentali e sessuali, iniziando una relazione con Thomas (molto passionale ma, lo vedremo, senza alcuno sbocco) e infatuandosi di Finn, da cui però deciderà di tenersi alla larga per evitare di creare di nuovo un triangolo amoroso con la Forrester e che poi dimenticherà grazie all’amore di Carter Walton. A questi uomini già citati se ne aggiunge uno, Wyatt Spencer, anche lui presente nella rosa degli amori della giovane rampolla della biondona di Beautiful.

Ecco un’infografica per riassumere il tutto.

Beautiful: perché sono finite le relazioni di Hope, presenti nell’infografica?

Vedendo l’infografica si può vedere quanti e quali amori abbia avuto Hope. Nell’immagine vedete anche Carter Walton, una novità per le puntate italiane anzi uno spoiler, di cui vi abbiamo già parlato nelle anticipazioni americane che dedichiamo alla Soap. La Logan ha cominciato una relazione con l’avvocato e miglior amico di Ridge dopo aver chiuso con Thomas e messo da parte anche l’infatuazione per Finn. Con lui ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita, molto oscuro, che l’ha portata – negli episodi USA, in Italia lo vedremo tra qualche mese – a organizzare un vero e proprio colpo di stato contro i Forrester, sottraendo loro la maison di moda. Ma anche con Carter è finita prima di cominciare davvero, ovvero prima di sposarsi. Ma perché? Andiamo con ordine e capiamo compagno dopo compagno, perché le relazioni sono finte.

Wyatt : cominciamo dal secondogenito di Bill, con cui la Logan è stata sposata per un solo anno e con cui ha continuato a mantenere un ottimo rapporto anche dopo il loro divorzio. Il loro amore è finito a causa di due persone ovvero di Quinn , che non ha mai gradito la Logan come nuora e le ha pure (senza volerlo) provocato l’aborto, facendola cadere dalle scale in una colluttazione con Brooke, e di Liam , vero amore della ragazza e padre del bambino che la giovane ha perso cadendo dalle scale. Wyatt non è mai più stato un “problema” per Hope e Liam, che hanno – dopo diverso tempo – ripreso i contatti e cominciato una relazione d’amore altalenante;

Beautiful: Liam il grande amore di Hope!

Liam merita un paragrafo a parte per via del suo ruolo, indubbiamente più importante, nella vita sentimentale di Hope. I due si sono presi e lasciati diverse volte e quasi sempre per colpa di Steffy. L’ultimo divorzio tra loro è stato causato dall’interesse della Logan per Thomas, capito dallo Spencer, che ha deciso di rompere con la moglie anche perché sinceramente ancora legato alla Forrester.

I due sono rimasti comunque legati e ora, nelle puntate americane, Liam si è pentito per averla lasciata ed è partito alla sua riconquista, usando una carta vincente: Beth. E in effetti ha funzionato, visto che Hope ha lasciato Carter dopo aver capito di amare ancora Liam. Tutto questo è avvenuto dopo la terribile paura, vissuta da tutti, di perdere il figlio di Bill, a cui era stata diagnosticata una finta malattia mortale. L’unica cosa che frena Hope, ora, è la paura di soffrire ancora accanto all’uomo che per anni è stato il suo compagno ma che più di tutti l’ha fatta sentire sbagliata e non unica. Riuscirà a superare tutto questo e a diventare di nuovo la signora Spencer?

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì al sabato.