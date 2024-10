Beautiful: Qual è la vera storia di Will Spencer e chi lo interpreta?

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful è tornato Will Spencer, il figlio di Bill e di Katie. Il ragazzo, che in Italia ricordiamo ancora bambino, è rientrato a Los Angeles ormai grande, pronto a cominciare a lavorare. Ma chi è davvero Will Spencer e chi lo interpreta?

Nelle puntate americane di Beautiful - ormai da qualche mese - ha fatto il suo ritorno il giovane Will Spencer, figlio di Bill e Katie e fratellastro di Liam e Wyatt. Il ragazzo è al centro di una storyline secondaria delle trame della Soap e ha appena deciso di accettare un posto di lavoro alla Forrester Creations, come stagista. La decisione del ragazzo è arrivata dopo averci lungamente pensato e dopo aver superato la paura di deludere anzi di far infuriare suo padre, magnate della pubblicità e pronto ad avere tutti i suoi figli sotto la sua ala protettiva e dietro alle scrivanie della sua azienda. Il ragazzo ha scelto di separarsi dal suo papà, almeno per il momento, e il motivo è sicuramente da ricercarsi nella sua infanzia non del tutto serena, a causa del rapporto tira e molla tra i suoi genitori e delle sofferenze di sua madre. Queste brutte esperienze hanno forgiato il piccolo Spencer, che ha già dimostrato di avere le idee chiare su di sé e di voler proteggere la sua adorata mamma da tutti coloro che hanno intenzione di farle del male.

Beautiful: Will Spencer segnato da un’infanzia problematica

Will è nato dalla relazione anzi dal matrimonio tra Bill e Katie. La piccola Logan è riuscita a fare breccia nel cuore del magnate, prendendo il posto – almeno apparentemente – di sua sorella Brooke, per il quale lo Spencer ha cominciato una battaglia epica con Ridge. Katie ha sperato sino alla fine di essere riuscita a prendere totalmente il posto della sua sorellona e la nascita di Will ha aumentato le sue speranze. Purtroppo però la passione di Bill per Brooke è tornata a farsi pericolosa e nonostante la presenza di un bambino ancora molto piccolo, l’amore tra Katie e il padre di Liam e Wyatt ha finito per naufragare.

Katie ha faticato e non poco ad accettare di essere stata scartata per sua sorella e per evitare che Will soffrisse nel vederla così giù e in preda a vizi pericolosi, ha deciso – di comune accordo con l’ex – di tenere lontano il bambino e di farlo studiare in una scuola di prestigio fuori da Los Angeles. Will ha quindi vissuto la maggior parte del tempo fuori dalla sua casa e distante dai genitori, tornando solo per le vacanze quando era ancora molto piccolo.

Beautiful: Will pronto a riprendersi il suo posto

Diventato grande, Will ha deciso di non tornare – per diversi anni – a casa per le vacanze e di dedicarsi invece ad altre attività ricreative lontano dai suoi genitori. Il ragazzo ha sviluppato una sorta di avversione per Los Angeles e per suo padre – responsabile di tutte le sofferenze della sua famiglia – mentre è rimasto molto legato alla sua mamma, da cui è voluto tornare. Nelle puntate americane di Beautiful, andate in onda qualche mese fa, il ragazzo si è presentato in città per stare accanto alla madre ma anche per conoscere le novità nella vita di Bill, al tempo convinto di essere il padre di Luna.

Dopo aver scoperto che Luna non è sua figlia ed è invece una pazza assassina, Bill ha capito di essersi legato a Poppy solo per il desiderio di avere una famiglia unita, esattamente come ha sempre sperato di avere con Katie. Per questo il magnate è tornato alla carica con la Logan, ricevendo però un due di picche e un serio ammonimento da parte di suo figlio, stanco di vedere il padre prendersi gioco dell’ex moglie di farla soffrire dopo averla illusa. Insomma Will si è dimostrato determinato a mettere un freno al rapporto strano e infelice tra i suoi genitori, che non dovranno mai più sentirsi costretti a riunirsi per lui e per farlo felice. Lui è contento così com’è e vuole solo la serenità, che è riuscito a riconquistarsi con fatica.

Beautiful: Chi interpreta Will?

Will è uno dei personaggi fino a ora meno indagati. Questo perché, sino a qualche mese fa - e in Italia succede ancora - lo consideravamo un ragazzino ancora piccolo. Ma dal suo ritorno, lo Spencer ha cambiato volto e attore. Attualmente è interpretato da Crew Morrow ma in passato il ruolo è stato dei gemelli Caelan e Declan Warden, di Zane Alexander Achor (vero figlio di Heather Tom, ovvero Katie) e di Finnegan George.

