Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon ora ne è certo. Sheila è viva e Sugar ha preso il suo posto!

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Deacon ha avuto la conferma che cercava. Dopo un colloquio con Lauren, lo Sharpe ha scoperto dell'esistenza di Sugar, vecchia amica e complice di Sheila, che ha sicuramente preso il posto della Carter. Ma riuscirà a dimostrarlo? Scopriamo insieme cosa sta succedendo nella Soap.

Deacon ora ne è certo: il corpo che ha visto cremare non è di Sheila e la Carter è viva. Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che lo Sharpe è venuto a conoscenza di un’amica molto speciale della malefica rossa. A svelargli che la criminale ha sempre avuto una complice – il cui nome è Sugar – è stata Lauren Fenmore, sua ex moglie ma anche la più grande vittima dei raggiri di Sheila. La Fenmore, arrivata a L.A per parlare con Eric e accertarsi che Steffy stia bene, ha confessato al padre di Hope una verità inquietante, che ha confermato le teorie del barista e che lo ha convinto a dover trovare, al più presto, la sua Sheila. Ma cosa è successo? Scopriamolo nel dettaglio.

Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon vuole spiegazioni

Deacon ha trovato alcuni strani messaggi nel cellulare di Sheila, indirizzati a un destinatario di nome Sugar. Lo Sharpe ha dato il via a una nuova teoria che sconvolgerà le trame di Beautiful e che presto ci farà capire se la Carter è davvero morta e se sia o no prigioniera di qualcuno che la vuole fuori dai giochi. Quel che è certo ora, è che il barista ha voluto spiegazioni e che la visita di Lauren Fenmore – sua ex moglie ma soprattutto la vittima per eccellenza di Sheila – ha fatto al caso suo. Lo Sharpe ha chiesto alla milionaria se conoscesse qualcuno che corrispondesse al nome di Sugar e se avesse idea di chi fosse. La reazione della Fenmore a quel nome, non ha lasciato alcun dubbio: sa chi sia e la cosa la preoccupa pure.

Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon scopre che Sugar era la sosia di Sheila

Lauren è rimasta senza parole nel sentire il nome Sugar e, dopo varie insistenze da parte di Deacon, gli ha raccontato che la persona di cui lui vuole sapere tutto, è una sua vecchia conoscenza ma soprattutto un’alleata preziosa di Sheila. Lauren ha rivelato al barista di come Sugar e Sheila fossero molto amiche e di come la prima subisse il fascino della rossa, tanto da decidere di cambiare il suo aspetto – attraverso la chirurgia plastica – per somigliare completamente a lei e per sostituirla nella casa di cura psichiatrica, dove il giudice aveva spedito la madre di Finn.

Lauren ha rivelato a Deacon di aver scoperto il tranello e di aver denunciato Sheila e Sugar ma mentre la prima è riuscita a fuggire da Genoa City e a non tornarci più, la seconda è finita in prigione ed è là che dovrebbe essere.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Deacon ha capito tutto!

Grazie al racconto fattogli da Lauren, Deacon si è convinto che la donna che ha visto cremare sia Sugar e non Sheila. Le dieci dita dei piedi sono la conferma assoluta e lui non si è immaginato di vederle. C’è però da chiedersi se davvero la Carter abbia scatenato la sua amica contro Steffy e perché le abbia scritto – via sms – di starle alla larga e di non provare ad avvicinarsi a lei. Insomma lo Sharpe ha avuto sì la conferma che la sua amata sia viva ma ha anche cominciato a pensare che possa essere in pericolo.

Le teorie sulla non morte di Sheila continuano ad aumentare. Su di lei aleggiano dubbi e incertezze ma due solo sono le strade che la donna può aver percorso: o ha cercato di imbrogliare tutti o è stata incastrata. Se fosse la prima strada, la Carter avrebbe scatenato Sugar contro Steffy - non pensando a un finale così drammatico – nella speranza magari di uccidere la Forrester e avere quindi possibilità di tornare alla ribalta con Finn. Se fosse la seconda strada – che attualmente ci sembra la più probabile – qualcuno in accordo con Sugar avrebbe orchestrato l’aggressione alla Forrester, dopo aver imprigionato Sheila e levata quindi totalmente di mezzo. Ma chi può aver organizzato un simile piano e aver incastrato la Carter? Presto lo scopriremo ma siamo certi che nessuno avrebbe mai immaginato che Deacon si accorgesse della situazione e che si mettesse a indagare.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.