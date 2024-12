Beautiful Puntata del 29 dicembre 2024: Steffy in ansia per Thomas mentre nelle puntate americane affila le armi!

Anticipazioni TV

Beautiful va in onda, eccezionalmente di domenica 29 dicembre 2024. La Soap ci farà compagnia nell'intero weekend ma le puntate saranno in replica. Scopriamo insieme cosa vedremo nell'episodio domenicane in onda su Canale5 ma anche cosa sta succedendo, nel frattempo, negli USA.

Beautiful continua ad andare in onda in replica e lo fa anche domenica 29 dicembre 2024. La Soap ci farà compagnia – eccezionalmente per queste feste – anche per tutto il weekend. Nell’episodio domenicale, che sarà trasmesso alle ore 14.00, rivedremo Steffy rivelare a Ridge di essere molto in ansia per suo fratello. La ragazza avrà paura che Thomas possa essere accusato di aver plagiato Hope e di averla allontanata da Liam, che non potrà mai perdonarla per il bacio a Roma. La Forrester purtroppo avrà ragione. Intanto lo Spencer confesserà a Wyatt di aver baciato la sua ex moglie.

Ma scopriamo anche cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful, che vedono Steffy preoccupata non per suo fratello ma per la sua azienda, finita nelle mani di Hope e di Carter.

Beautiful Anticipazioni 29 dicembre 2024: ecco cosa andrà in onda in replica

La puntata di Beautiful che vedremo in onda il 29 dicembre 2024 sarà la replica di uno degli episodi andati in onda lo scorso sabato 14 dicembre 2024. Rivedremo Steffy molto preoccupata per suo fratello Thomas. La Forrester confesserà a suo padre di temere che Brooke e la sua famiglia accusino il ragazzo di aver plagiato Hope e di averla allontanata da Liam. La ragazza dichiarerà di avere anche il timore che lo Spencer non sia davvero in grado di perdonare la moglie e che il loro matrimonio sia finito e stavolta sul serio. Ridge manterrà ancora un po’ di fiducia. Lo stilista racconterà alla figlia che Brooke è andata a ringraziare il suo figliastro, certa che stavolta lui non abbia colpa di nulla. Peccato che nessuno dei due Forrester, né padre né figlia, sappiano cosa sta accadendo a casa di Thomas. Hope ha gelato sua madre rivelandole di volere accanto a lei il suo designer e di non voler in nessun modo salvare le sue nozze.

Beautiful Anticipazioni: Hope ha preso la sua decisione

La situazione si è ormai complicata del tutto. Hope ha preso la sua decisione e presto si ritroverà con Liam per dirgli di non voler più combattere e di aver accettato la sua proposta di divorzio. La ragazza si presenterà con i documenti della separazione già firmati. Intanto lo Spencer confesserà a Wyatt di aver baciato Steffy e di essere molto confuso suoi sui sentimenti per la madre di Kelly. Suo fratello lo metterà in guardia e lo spingerà e non prendere decisioni affrettate e pericolose. Ma l’addio tra i genitori di Beth è ormai inevitabile.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Steffy affila le armi contro Hope per riprendersi la Forrester

Nelle puntate americane di Beautiful la situazione è ancora più complicata. Steffy si è ritrovata praticamente cacciata dalla Forrester Creations, a causa del colpo di stato di Carter e di Hope ma non ha alcuna intenzione di permettere alla sorellastra di averla vinta. Al suo fianco, alleato più che mai, c’è suo padre. Ridge è rimasto sconvolto dal tradimento della sua compagna. Brooke è la nuova CEO dell’azienda; la Logan ha accettato questo ruolo solo per aiutare i Forrester, peccato però che non abbia prima di tutto avvisato Ridge. Lo stilista, vedendola schierarsi di nuovo dalla parte di sua figlia, ha gridato alla vendetta ed è andato a letto con Taylor.

Steffy e Ridge sono più che mai decisi a dare battaglia alle Logan e stavolta saranno uniti in una battaglia che per anni ha visto lo stilista indeciso e molto poco convinto di schierarsi contro la donna del suo destino.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.