Beautiful: Pizza dedicata alla Soap in trasferta a Napoli e Capri

Anticipazioni TV

La Soap Beautiful è arrivata a Napoli e sta per girare delle puntate proprio nel meraviglioso golfo campano e nella splendida isola di Capri. Per cominciare al meglio il lavoro per gli episodi italiani gli attori e lo staff si sono concessi una pizza molto speciale, creata per l'occasione.

Beautiful è arrivata a Napoli. La Soap in onda sulla CBS e su Canale5 da noi in Italia, ha deciso di tornare nel nostro paese per girare alcuni episodi con una trama speciale, che presto vedremo in onda. Si comincia oggi, 29 maggio 2025, e si continuerà fino al fine settimana per dare vita a delle storyline che riporteranno un personaggio tanto amato dal pubblico quando odiato da Ridge. Si tratta di Nick Marone, del cui ritorno vi avevamo già anticipato. Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà in queste puntate italiane ma intanto vi raccontiamo di una piccola e graziosa novità che il cast presente in Campania ha raccontato. Per l’occasione sono state create delle pizze dedicate alla Soap, con tanto di nomi dei personaggi che ci faranno sognare tra mare, faraglioni e lunghe passeggiate. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Beautiful: Pizze dedicate alla Soap in trasferta a Napoli e Capri

L’amore di Beautiful per l’Italia è ormai un dato di fatto ed è bello vedere che, ogni tanto e sempre più spesso ultimamente, il set della Soap si trasferisce nel nostro paese. La Soap è arrivata a Napoli e Capri, dove girerà da oggi sino al 31 maggio 2025. Ieri sera, per cominciare al meglio il lavoro, una nota pizzeria della zona ha dedicato agli attori, o meglio ai personaggi, presenti sul posto, delle pizze con i loro nomi. Un gesto di grande amore verso una storia che ormai ci fa compagnia da quasi 40 anni e che ci appassiona ogni pomeriggio su Canale5. A raccontarlo sono stati gli stessi attori ma anche il produttore di The Bold and the Beautiful, Casey Kasprzyk. L’entusiasmo di tutti è alle stelle e ci sono degli eventi in programma che entusiasmeranno i fan.

Beautiful incontra i fan in Italia: a Napoli è tutto pronto per incontrare Brooke e Ridge

Beautiful è arrivato a Napoli e Capri e rimarrà per qualche giorno a girare delle puntate che cambieranno, sicuramente, le attuali trame americane di cui vi stiamo raccontando nei nostri articoli. La Soap girerà delle scene sia nel capoluogo campano che nella bellissima isola di Capri ma il 31 maggio 2025 dedicherà del tempo ai propri fan. È infatti previsto un incontro con il cast presente, composto da Brooke, Eric, Ridge e Nick Marone – ritornato nelle trame – che si svolgerà dalle 14.00 a Castel Nuovo, con ingresso gratuito.

Beautiful: ipotesi trame italiane della Soap

Il ritorno di Nick è assicurato e il Marone accompagnerà Brooke, Ridge ed Eric in Italia. È probabile che il marinaio incontri la sua ex moglie a Los Angeles e che presto i due decidano di partire insieme per una nuova avventura. Del resto la Logan è attualmente single e non avrebbe nessun motivo per rinunciare alla corte dell’uomo che insieme a Bill è stato il rivale più potente di Ridge. Sappiamo però che Brooke è ancora innamorata del Forrester e che, con l’aiuto di Eric, sta persino cercando di riconquistare lo stilista. Ma ci riuscirà o le meraviglie dell’Italia le faranno battere il cuore di nuovo per Marone?

Intanto Eric sembrerà essersi ripreso alla grande mentre Ridge manterrà la sua promessa di smetterla di fare salti da una parte all’altra o meglio da una signora Forrester all’altra? Il designer ha dichiarato di non voler far più soffrire Taylor ma sappiamo che le sue parole e purtroppo le sue promesse, non sempre vengono rispettate. Scopriremo tra non molto quello che succederà in Italia e speriamo che quello che accadrà non dovrà rimanere un segreto.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.