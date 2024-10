Beautiful: Perché Steffy odia così tanto Ivy Forrester? Facciamo chiarezza sulle Anticipazioni Americane della Soap

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful è tornato un personaggio assente da molto tempo anche negli episodi italiani della Soap. Stiamo parlando di Ivy Forrester, la cugina di Steffy e sua grande rivale. Ma perché tra le due c'è così tanto astio? Perché la figlia di Ridge la odia? Scopriamolo insieme.

Nelle puntate americane di Beautiful ha fatto il suo ritorno – il secondo in un anno – Ivy Forrester. Sia la prima volta che la seconda, Steffy non è stata per nulla contenta di rivedere sua cugina e non ha per nulla apprezzato la scelta di Carter di richiamare lei – con tanto di Electra al seguito – a Los Angeles, per rilanciare la linea di gioielli, lasciata vacante e inattiva dopo la partenza di Quinn. Ma perché la figlia di Ridge prova tanto risentimento per la nipote di Eric, figlia di suo fratello John? Scopriamolo insieme.

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy non è convinta di riassumere Ivy

Cominciamo con il raccontarvi cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful, che vedremo molto presto anche su Canale5. Come vi abbiamo già rivelato, Carter ha chiamato Ivy ed Electra Forrester a Los Angeles, per dare loro la possibilità di riaprire la linea gioielli lasciata da Quinn. Questo fa parte di un progetto più grande che il Walton ha in mente e che non ha convinto, almeno per ora, totalmente i Forrester, che hanno paura che le idee del loro direttore operativo possano essere un po’ troppo dispendiose.

Steffy non ha sopportato che Carter abbia richiamato negli Stati Uniti sua cugina, senza averla prima avvertita. La ragazza non ha apprezzato il colpo di testa del suo COO ma non ha neanche gradito di rivedere sua cugina davanti a lei e di nuovo alla Forrester Creations. Tra loro c’è un passato piuttosto burrascoso, che Ivy ha dichiarato di voler superare ma che Steffy potrebbe non voler dimenticare. Ma cosa è successo?

Beautiful: Cosa è successo tra Steffy e Ivy?

Ivy è la nipote di Eric, figlia di suo fratello John. Lei e Steffy non sono quindi proprio cugine o almeno non di primo grado ma si sono sempre considerate tali. Il suo personaggio manca da diverso tempo dalle trame di Beautiful, sia italiane che americane, e appartiene alla parte della famiglia Forrester sita in Australia.

La ragazza, in passato, si è trasferita momentaneamente negli Stati Uniti e ha cominciato a lavoricchiare per la Forrester, diventando presto una spina nel fianco per Steffy. Le due ragazze si sono contese a lungo il cuore di Liam, dopo che questi era stato lasciato da Hope, e hanno finito per tentare di sabotarsi – e tentare persino di uccidersi – più volte.

Ivy ha maturato un interesse per Liam prima solo per avere la possibilità di rinnovare il suo visto e anzi averne uno permanente, sposando lo Spencer, poi ha cominciato davvero a interessarsi a lui sinceramente. Peccato che quando è successo il loro matrimonio di convenienza – sì, si erano sposati per garantire alla Forrester di rimanere negli Stati Uniti – era stato annullato e Steffy era tornata alla carica con il suo ex. Liam ha finito per scegliere la figlia di Ridge e mollare definitivamente la sua ex moglie durante il funerale di Aly, la figlia di Thorne, la cui morte è stata in assoluto il momento di maggiore frizione tra le due cugine.

Beautiful: Steffy e Ivy cugine mortali!

Ivy e Steffy si sono più volte affrontate e di solito ad avere la peggio è stata la prima. Ha sbattuto contro un pannello elettrico, è caduta dalle scale subendo una commozione celebrare e tutto questo durante battibecchi e scontri con la cugina. Ma la morte di Aly è stata, come abbiamo detto prima, il momento di maggiore tensione tra le due.

Aly aveva un’insana ossessione per Steffy e la voleva morta a ogni costo. Tutto questo per vendicare la morte di sua madre Darla, uccisa accidentalmente da Taylor. Lo scontro decisivo tra le due ragazze è avvenuto per strada quando la figlia di Ridge ha scoperto che la sua cuginetta aveva sabotato gli pneumatici della sua auto e l’aveva costretta a fermarsi, per poi aggredirla con il crick. Per difendersi da lei, Steffy ha dovuto colpire Aly con il crick, provocandole la morte. La scena è stata vista e ripresa da Ivy, che per mettere la rampolla Forrester nei guai e prendere il suo posto in azienda, la ha per diverso tempo minacciata di rendere pubblico il video e di farla finire in prigione. La situazione si è placata dopo diverso tempo e con la sconfitta di Ivy, che ha dovuto dire la verità su quanto accaduto tra le sue cugine e alla fine è stata costretta a fare i bagagli per tornare a casa.

È chiaro che con un rapporto di questo tipo, Steffy non sia stata per nulla felice di rivederla anche se è probabile che le due ora possano sotterrare l’ascia di guerra, ormai diventate adulte e capaci di passare oltre. Il NO della figlia di Ridge non sembra poi solo determinato dalla rivalità con la Forrester che le somiglia di più in assoluto ma pare essere motivato dalla giustificata paura che la ragazza ha di vedere la sua azienda perdere ingenti somme di denaro e investire in progetti poco produttivi, come si sta rivelando la Hope For The Future. Ed è pure possibile che ora che nella vita di Steffy c’è Finn, la giovane non voglia più avere discussioni con Ivy e anzi magari l’aiuti pure a riconquistare lo Spencer, pur di non rivederlo nelle braccia di Hope, ormai diventata una Logan DOC.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.