Beautiful Anticipazioni Americane: Carter chiama Ivy ed Electra Forrester a Los Angeles. Steffy è una furia!

Per Steffy è un momento di grande tensione. Le Anticipazioni Americane della Soap Beautiful ci rivelano che la Forrester ha scoperto che Carter ha chiamato Ivy ed Electra Forrester per lavorare con loro senza dirle nulla. Cosa farà ora la figlia di Ridge? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo presto su Canale5.

Due nuove Forrester sono arrivate in città. Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che alla porta della casa di moda gestita da Steffy e Ridge – anzi Brooke – hanno bussato Ivy ed Electra, figlia e nipote del fratello di Eric, pronte a cominciare a lavorare nell’azienda che porta il loro cognome. A chiamarle è stato Carter, ormai lanciatissimo e deciso a far decollare l’azienda a nuove ed alte vette, a cui crede si possa arrivare solo mantenendo la Hope for the Future e rilanciando la linea dei gioielli. Ma cosa sta succedendo di preciso nelle puntate della nostra Soap, in onda attualmente negli USA e presto in arrivo su Canale5? Scopriamolo insieme.

Beautiful: grandi colpi di scena nelle puntate americane della Soap

Ve lo avevamo già anticipato, in un nostro articolo risalente a fine settembre, e vi riveliamo che non vedevamo l’ora che accadesse. Due nuove Forrester sono pronte a prendere il loro posto nelle puntate di Beautiful. Ivy Forrester – già tornata nelle puntate della Soap andate in onda negli Stati Uniti – e sua nipote Electra sono giunte alla Forrester Creations per presentare a Steffy e a Ridge la loro linea di gioielli e per riaprire la sezione preziosi della maison di moda. A chiamarle a Los Angeles è stato Carter, che ha le idee piuttosto chiare su come rilanciare la Forrester e come rimpiazzare le perdite subite per l’insuccesso – per lui solo momentaneo – della Hope for the Future. Steffy non ha per nulla gradito di ritrovarsi di fronte alla cugina (non preferita) con cui ha lottato per anni e che le somiglia pure molto fisicamente. Ivy è sempre stata la nemesi, buona o cattiva a seconda dei punti di vista, della figlia di Ridge ed è stata lontana per così tanto tempo da essercela quasi dimenticata ma… ecco di nuovo tra noi con un progetto.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter ha le idee chiare ma Steffy è una furia!

Carter ha immediatamente rivelato a Steffy di essersi preso la libertà di chiamare Ivy – e a sua volta lei ha coinvolto Electra – per rilanciare la collezione gioielli, che aveva subito un brusco stop dopo l’addio di Quinn. Il Walton ha espresso le sue idee, fin troppo chiare, alla CEO e ha ribadito di volere rilanciare la Forrester Gioielli ma anche ribadito che la Hope for the Future non debba essere chiusa, soprattutto perché è una linea che attira i giovani e che presto questi ragazzi diventeranno gli adulti a cui piacerà l’alta moda. Insomma la collezione di Hope è una risorsa talmente importante da non poterla eliminare nemmeno se effettivamente i numeri che sta facendo non siano eccelsi. C’è anche da dire che l’affascinante avvocato ha iniziato a provare una certa attrazione per la piccola Logan e anche per questo sicuramente non intende lasciarla in balia dell’oblio della sua carriera.

Steffy non riesce proprio a capire cosa stia succedendo al suo fedele Carter e sebbene si fidi ancora di lui, che ha sempre voluto il bene della sua azienda, non può certo essere felice di essere stata messa davanti al fatto compiuto e persino costretta ad affrontare un capitolo della sua vita che le sembra di aver chiuso.

Beautiful: Steffy riuscirà ad accettare Ivy?

Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Steffy è stata contenta di aver rivisto Electra ma meno di aver di nuovo a che fare con Ivy. Sua cugina le ha espressamente chiesto di mettere da parte i vecchi rancori e le ha confermato di essere ormai diventata una donna adulta come lei e di non voler più lottare. Ma le due riusciranno davvero a mettere da parte i rancori del passato? Steffy riuscirà a dimostrare quello che da tempo dice, ovvero che per il bene dell’azienda non si fa fermare da inimicizie o a rivalità con nessuno? Siamo abbastanza fiduciosi che lo sappia fare e che la sua rabbia iniziale sia stata causata dall’atteggiamento, non molto corretto – lo diciamo – di Carter, che ha chiamato due persone in più a collaborare senza avvertire la Forrester, che ha visto, ancora una volta, la sua autorità scavalcata. Ed è proprio questo, quello che la infastidisce di più e che la rende nervosa.

