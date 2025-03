Beautiful: Perché Sheila Carter è così cattiva? Ecco la risposta!

Anticipazioni TV

Vi siete mai chiesti perché Sheila Carter sia così tanto cattiva e ora ossessionata dal volere la sua famiglia vicino? Kimberlin Brown, l'attrice interprete della malefica rossa protagonista di Beautiful, la Soap di Canale5, ci dà lo spunto per capirlo.

Sheila Carter è la cattiva per eccellenza di Beautiful. La rossa terrorizza i Forrester ormai da anni e come ci rivelano le anticipazioni americane della Soap, continuerà a farlo ancora per diverso tempo. Ma qual è l’origine di tutta questa cattiveria? Perché tanto odio e tanta pazzia? Kimberlin Brown, l’attrice interprete della Carter, ci ha dato lo spunto per capirlo e ora vi riveliamo la verità dietro alla terribile nemica della famiglia di Steffy.

Beautiful: Sheila Carter una nemica impossibile da eliminare

Cominciamo con una precisazione d’obbligo. La Carter è stata, è e sarà, la nemica numero 1 dei Forrester. Nelle puntate di Beautiful appena andate in onda su Canale5, Sheila ha terrorizzato Steffy presentandosi da Finn e apparendo dietro alla portafinestra della casa sulla scogliera. La rossa voleva solo parlare con suo figlio ma si è trovata a discutere pure con la sua odiata e ostile nuora, che dopo la sua inaspettata e sgradita visita, ha deciso di andarsene e di volare all’estero per non doversi più proteggere dal pericolo costituito dalla madre naturale di suo marito.

Nelle puntate americane della Soap, ora in onda sulla CBS, Steffy sta affrontando un problema più grande, ovvero il fatto di aver scoperto che Finn è il padre di Luna e quindi la ragazza è la nipote di Sheila. La cosa l’ha resa nervosa e preoccupata e siamo certi che questa novità verrà usata dalla rossa per tornare all’attacco. Insomma la criminale sarà sempre un problema per Steffy e i suoi e questo ormai è una certezza.

Beautiful: Perché Sheila è così cattiva?

Infanzia senza amore per Sheila Carter

Sheila ne ha combinate di cotte e di crude e terrorizza la famiglia Forrester ormai da anni. La rossa non ha preso di mira solo i Forrester ma anche i ricchi imprenditori di Genoa City, protagonisti della Soap sorella maggiore di Beautiful, Febbre d’Amore. Nessuno si fida di lei e la vuole intorno, tranne Deacon, che l’ha sposata. Ma perché tanta cattiveria in una sola donna? Qual è l’origine di tanta pazzia, il più delle volte espressa per avere qualcuno che la ami davvero?

A fare luce su questo mistero è la sua interprete Kimberlin Brown, che in una recente intervista per un sito di approfondimento americano, ha illuminato i fan della Soap, compresi noi, sul vero motivo che ha spinto il suo personaggio a essere così tanto spietato. La Brown ha dichiarato che tutto questo odio deve essere ricondotto alla sua infanzia. Privata dell’amore di un padre, Sheila è cresciuta in un ambiente senza amore, dove sua madre Molly Carter, non le ha mai mostrato affetto. Nelle puntate di Febbre d’Amore, andate in onda diversi anni fa, la donna ha persino cercato di fare del male alla figlia e ha più volte rivelato di sapere che cosa l’abbia spinta all’omicidio e alla cattiveria più spicciola.

Sheila Carter vittima di abusi?

Molly Carter ha più volte dichiarato di avere perfettamente idea di cosa abbia spinto sua figlia a essere così cattiva e questo ci fa presumere che sia qualcosa legato al passato della donna, magari persino alla sua infanzia. Abbiamo cominciato a riflettere su cosa potrebbe essere e purtroppo la prima cosa che ci è venuta in mente è che Sheila possa essere stata vittima di abusi da parte di suo padre o persino della sua stessa madre. La rossa ha sempre agito per avere qualcuno che le stesse vicino e l’amasse e questo bisogno d’amore l’ha persino spinta all’omicidio.

Beautiful: perché Sheila si è fissata con Finn e Hayes?

Sheila ha diversi figli oltre Finn. La Carter è madre di Daisy Carter, Ryder Callahan, Mary Carter Warwick e Diana Carter ed è nonna di una giovane donna di nome Lucy. Questi figli non sono neanche nominati dalla loro madre, che sembra averli dimenticati così come loro hanno dimenticato lei. Sarà forse per questo che Sheila si è così tanto legata a Finn, l’unico che è sembrato interessato a volere un rapporto con lei e che abita nello stesso posto in cui lei ha finalmente trovato pace, accanto a suo marito Deacon. La sua è diventata però una vera e propria ossessione che, nonostante il tempo, non sembra passarle. Il suo desiderio di avere una famiglia la porterà sicuramente a tornare a terrorizzare i Forrester e ora che si è scoperto, ufficialmente, che Luna è sua nipote, siamo certi che la situazione si farà sempre più complicata e quel trauma iniziale, che ha creato tutto questo, tornerà a farsi sentire.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.