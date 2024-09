Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 1° settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 1° settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 1° settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 1° settembre 2024 - Hope si recherà a Il Giardino per parlare con suo Deacon e per ringraziarlo per quello che ha fatto per fermare Sheila. Lo Sharpe dovrà mentire alla figlia e cercherà di non farle comprendere di provare dei sentimenti per la Carter. Non riuscirà però a negare di avere pietà per quello che il futuro riserverà alla criminale, che non potrà uscire di prigione per diverso tempo. La giovane Hope capirà che suo padre le sta nascondendo – da tempo – qualcosa? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 settembre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 1° settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 1° settembre 2024 - Zeynep teme che Mehdi possa avere un'altra reazione violenta: quando ha scoperto che Mujgan era morta per mano di Burhan, si è scagliato contro lo scagnozzo di quest'ultimo, Omer. Pertanto, la giovane sta provando a stargli accanto per consolarlo, ma anche per controllarlo. In seguito, in occasione del rito della sepoltura della vittima, Zeynep viene avvicinata da un gruppo di donne che portano i santini con la foto di Mujgan: fanno parte di un'associazione per la difesa dei diritti delle donne, e sono lì per sostenere la famiglia... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 1° settembre giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 1° settembre 2024 - Simona comincerà a sospettare che Valentin non sia sincero. La cuoca scoprirà con orrore che il ragazzo non ha inviato la sua lettera ad Antonio e la cosa è molto strana. Per capire se il giovane cameriere sia o meno chi dice di essere, la cuoca gli farà delle domande specifiche su suo figlio ma lui non saprà risponderle. Manuel deciderà di andare a trovare Jimena ma affermerà che nessuna sua azione servirà per salvare il loro matrimonio. Don Alonso si lamenterà del comportamento di Salvador, troppo distratto dalla scomparsa di Maria per fare bene il suo lavoro. Curro informerà Jana di aver rinunciato al suo titolo di Conte de La Mata mentre Abel si rifiuterà di dire alla cameriera che Manuel si scusa con lei per la partenza repentina dalla tenuta. Catalina vorrà ampliare il business delle confetture e Lope le proporrà una salsa di pomodori. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 1° al 7 settembre agosto 2024.