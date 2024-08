Beautiful, Anticipazioni Puntata del 1° settembre 2024: Deacon mente a Hope!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 1° settembre 2024 su Canale5 vedremo che Deacon non potrà dire a Hope di essere innamorato di Sheila. Lo Sharpe mentirà alla figlia. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 1° settembre 2024, alle ore 14.00 su Canale5, Hope si recherà a Il Giardino per parlare con suo Deacon e per ringraziarlo per quello che ha fatto per fermare Sheila. Lo Sharpe dovrà mentire alla figlia e cercherà di non farle comprendere di provare dei sentimenti per la Carter. Non riuscirà però a negare di avere pietà per quello che il futuro riserverà alla criminale, che non potrà uscire di prigione per diverso tempo. La giovane Hope capirà che suo padre le sta nascondendo – da tempo – qualcosa?

Beautiful Anticipazioni: Steffy felice per il suo compleanno

Liam e Finn hanno festeggiato Steffy. Per la Forrester è stato un bellissimo compleanno e non potrebbe essere più felice. Il suo ex marito le vuole un gran bene, si fida di lei e ora sono amici mentre il suo consorte le ha fatto un regalo magico, che le ricorderà per sempre il bel momento in cui si sono riabbracciati a Monte Carlo, dopo gli incubi vissuti per via di Sheila. La vita della bella figlia di Ridge non potrebbe essere più dolce di così… ma purtroppo il destino avrà presto altre sorprese in serbo per lei.

Anticipazioni Beautiful: Hope ringrazia suo padre per avere aiutato Ridge e Bill

Deacon ha tradito Sheila e l’ha consegnata all’FBI, permettendo che il piano di Ridge e Bill si compisse completamente. Hope è molto orgogliosa di suo padre ma non è ancora riuscita a parlargli da quando tutto questo è capitato e da quando ha dovuto lavorare, notte e giorno, per salvare la sua collezione. La ragazza si recherà da lui a Il Giardino per ringraziarlo di aver aiutato per la cattura della Carter e per aver voltato pagina. Ora che è un uomo rispettabile, loro due potranno costruire un grande rapporto e sarà un nonno meraviglioso per i suoi bambini. Peccato però che ci sia ancora un segreto da tenere nascosto.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon deve nascondere a Hope di amare Sheila

Deacon ha permesso che Sheila fosse portata in prigione per farle smettere di seminare il terrore e per spingerla a fare ammenda. Lo Sharpe vorrebbe che la sua amica, di cui si è scoperto innamorato, mettesse la testa a posto e magari un giorno possa cominciare una vita diversa. Tutti questi pensieri non possono però essere divulgati. Nessuno deve sapere che lui ama Sheila, soprattutto non Hope, che inorridirebbe davanti a una simile notizia. Deacon terrà la bocca chiusa e mentirà alla figlia ma non riuscirà a nascondere di essere impietosito dalla sorte che toccherà alla malefica rossa, finita in prigione dopo aver avuto persino un attacco di cuore. La piccola Logan capirà che il suo papà le sta nascondendo qualcosa?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 7 settembre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.