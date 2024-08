Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 10 agosto 2024 - Sheila si precipiterà a casa di Deacon per avere il suo aiuto. Negli episodi della Soap la Carter pregherà lo Sharpe non solo di darle una mano per fuggire ma anche di seguirla e di lasciare la città insieme, ricostruendosi una vita lontano da tutto e tutti. Il barista sarà sconvolto quando scoprirà il piano che la donna ha in mente ma soprattutto non sarà che risponderle. Da una parte ci sarà il desiderio di stare con lei dall’altra ci sarà Hope e il suo locale, per cui ha lottato duramente. Cosa sceglierà di fare? Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 agosto 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 agosto 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 10 agosto 2024 - Nuh e Cemile sono finalmente marito e moglie. I due sono felici come non mai, anche se questa gioia incommensurabile non li rende meno impacciati, anzi. Pare proprio che né Nuh né Cemile riescano a sciogliere il ghiaccio, ed in particolar modo lei appare molto frenata. Intanto, c'è qualcuno che è di tutt'altro umore. Mujgan è a casa sua e si sente schiacciata dal peso della solitudine. Ormai i suoi cari se ne sono andati perché hanno deciso di prendere la loro strada; e a lei che cosa rimane? Mentre continua a piangersi addosso, qualcuno bussa alla porta. Chi sarà? La visita che sta per ricevere non renderà per niente contento Mehdi... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 agosto giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 agosto 2024 - Jana confesserà ad Abel tutta la verità. La cameriera rivelerà al dottore di non averlo seguito a Cordoba perché innamorata di un altro uomo. Il medico le dimostrerà comprensione e Jana potrà tirare un sospiro di sollievo. Intanto Jimena comincerà a cambiare atteggiamento con Manuel. Dopo aver fallito il suo tentativo di seduzione, la ragazza inizierà a mostrarsi comprensiva verso suo marito e la cosa risulterà strana e inquietante sia al marchese che ai suoi genitori. Romulo è svenuto e Abel gli diagnosticherà una malattia polmonare che – a causa della mancanza di cure – è diventata molto grave. Curro riuscirà non solo a occuparsi delle finanze della tenuta ma anche a essere chiamato da Don Alonso per accompagnarlo nel suo viaggio d’affari a Puebla de Tera. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal'11 al 17 agosto 2024.