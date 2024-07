Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 28 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 28 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 28 luglio 2024 - Bill confesserà a Ridge di non riuscire più a fingere. Lo Spencer darà segni di cedimento. Il magnate sarà stanco anzi stremato dal piano che lui e Ridge hanno orchestrato per stanare Sheila. Dollar Bill non sopporterà più di mentire alla sua famiglia e di fingere di aver perso la testa e spererà che tutto questo finisca al più presto. Ridge lo spronerà a non mollare la presa, non ora che sono così tanto vicini alla vittoria. Intanto Steffy si confronterà con Thomas e gli chiederà di stare molto attento alle sue mosse mentre Deacon dirà a Sheila di non voler stare senza di lei ma di doversi allontanare per paura di perdere tutto. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 28 luglio 2024 - la protagonista è sotto shock. Kibrit ha appena chiamato Zeynep per confidarle che Mehdi ha trascorso la notte da Nazli. La stessa notizia viene appresa con sgomento anche da Benal, Cemile e Mujgan. In un secondo momento, quest'ultima s'incontra con Burhan e gli dà un ultimatum: deve scegliere tra il suo amore o l'infinita lotta contro suo fratello. Nel frattempo, Mujgan continua a dire a Mehdi che dovrebbe impedire il matrimonio tra Cemile e Nuh... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 28 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 28 luglio 2024 - Catalina rivelerà a Pelayo che Cruz ha rubato i loro soldi. Il conte affronterà la marchesa e le intimerà di restituire il denaro. La donna non solo gli dirà di non avere alcuna intenzione di cedere alle sue minacce ma gli ricorderà del loro accordo e del potere che lei ha su di lui. Se non la smetterà di remarle contro, rivelerà a tutti del loro patto. Salvador affronterà Lope e inviterà il suo amico a dirgli cosa gli stia succedendo e perché si comporti in un modo così strano. Il cuoco non si farà sfuggire alcuna confessione ma poi scenderà in cucina per chiedere scusa a Simona e Candela, con cui ha perso le staffe davanti a Pia. Il giovane aiuterà Simona evitandole di rovinare la besciamella mettendovi troppo sale. Catalina cercherà di convincere Jimena a partecipare alla festa in maschera ma la ragazza le dirà di no. La sua scelta si rivelerà molto pericolosa per il suo matrimonio, già profondamente in crisi. Curro si recherà da Ramona per chiederle scusa e quando si troverà da solo scoprirà una lettera misteriosa sul pavimento. Il ragazzo rimarrà sconvolto da quello che vi troverà scritto. Don Romulo continuerà ad avere un comportamento molto duro con la servitù e soprattutto con Mauro. Pia gli chiederà spiegazioni ma il maggiordomo non avrà molto da dirle. Qui la trama completa de La Promessa.

