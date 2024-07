Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, in seguito, alle 14.30 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 luglio 2024 - a casa di Hope e Liam continuerà a respirarsi un’aria molto pesante e tesa. Lo Spencer cercherà di rincuorare la moglie e di spingerla a non abbattersi. Douglas tornerà presto a casa e saranno finalmente felici. Il ragazzo sarà però tormentato da un pensiero, che non smette di bussargli in testa. Avrà infatti paura di aver perduto per sempre suo padre e tutto per causa di Sheila, che è ormai diventata la padrona di Villa Spencer e sembra essere l’unica donna che il magnate vuole al suo fianco. Qui la trama completa di Beautiful.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 14 luglio 2024 - la protagonista sta per fare una scoperta che la lascerà senza parole. Mentre sta chiacchierando con le madri e le amiche, viene fuori una novità degna di nota: Mehdi ha deciso di mettere in vendita la sua officina. Zeynep è sconcertata. Quest'ultima non avrebbe mai e poi mai potuto pensare che il marito sarebbe arrivato a compiere una passo del genere, dato che quel locale, ereditato dall'adorato padre defunto, era tutto ciò che aveva... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 luglio 2024 - Cruz sarà furiosa contro suo cognato Lorenzo. Margarita ha vinto a poker e lui, incautamente, ha scommesso l’atto di proprietà di una parte della tenuta e ora la vedova di Don Fernando rischia di diventare uno dei proprietari de La Promessa. La marchesa spingerà il conte a trovare una soluzione per fermarla. Intanto Petra tornerà a casa, con grande dolore di Pia mentre Lope si sfogherà con Simona, Mauro e Salvador e confesserà di essere molto preoccupato di non poter più tornare a lavorare in cucina. Don Carlos confesserà a Candela la verità sul suo comportamento e la informerà della sua partenza per Gijon con sua figlia Casilda mentre Teresa andrà a svegliare Jimena e troverà una brutta sorpresa nel suo letto. Manuel dirà a Jana di aver sì parlato con sua madre di Ramona ma di non averle mostrato il ventaglio. La ragazza lo spingerà a fare le giuste domande e a scoprire finalmente la verità. Qui la trama completa de La Promessa.

