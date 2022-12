Beautiful: la Soap non va in onda il 26 dicembre 2022. Ecco perché e quando tornerà su Canale5

Anticipazioni TV

Beautiful non andrà in onda a Santo Stefano. La Soap non sarà trasmessa il 26 dicembre 2022 ma scopriamo cosa ci sarà al suo posto e quando potremo tornare alla Forrester Creations.

Santo Stefano senza Beautiful? Purtroppo sì. La Soap Americana, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato su Canale5, non andrà in onda il 26 dicembre 2022. Cambio di palinsesto nella Rete Ammiraglia della Mediaset che per la giornata di lunedì trasmetterà due film. Ma vediamo nel dettaglio cosa ci sarà nel pomeriggio e quando tornerà l'appuntamento con la Forrester Creations.

Beautiful: la Soap non va in onda su Canale5 il 26 dicembre 2022

Piccolo cambio di programmazione per Beautiful. La Soap di Canale5 non andrà in onda lunedì 26 dicembre 2022. Nel pomeriggio di Santo Stefano, Mediaset trasmetterà un film: The Blind Side. Oltre a quello con Beautiful salteranno pure gli appuntamenti con Terra Amara e Un Altro Domani. Niente Soap e nemmeno Maria De Filippi con Uomini e Donne e Amici anche loro in vacanza. Rimarrà invece la striscia quotidiana con il Grande Fratello, prevista alle 16.40.

Le Soap di Canale5 rimandati al 27 dicembre 2022: ecco cosa ci sarà nel pomeriggio del 26 dicembre

Ma allora cosa andrà in onda nel pomeriggio di Canale5? Ve lo sveliamo noi. Come vi abbiamo precedentemente rivelato, al posto di Beautiful alle ore 13.30 andrà in onda il film The Blind Side Questo sarà seguito dalla striscia del Grande Fratello e successivamente sarà trasmesso un altro film, intitolato Il Peggior Natale della mia vita, previsto per le ore 16.50. Ecco le Trame:

The Blind Side: il film racconta la storia vera del famoso giocatore di football americano, Michael Other. Nato in una famiglia povera, orfano di padre e con una madre tossicodipendente, Michael, chiamato Big Mike, nel corso della sua infanzia viene dato in affido a diverse famiglie ma il ragazzo fugge ogni volta. Si ritrova così a essere senza tetto, alla ricerca di un posto caldo in cui dormire. Nonostante questa situazione, riesce a iscriversi alla Wingate Christian School, grazie al suo coach Burt Cotton. Purtroppo il suo carattere, introverso, gli impedisce di integrarsi tra i suoi compagni. Riesce a fare amicizia solo con il piccolo Sean Jr. La madre di quest’ultimo, Leigh Anne, è una designer di interni molto determinata. Sarà grazie a lei, che comincerà a interessarsi alla sua storia, che Michael avrà un’opportunità nella vita e sarà sempre lei a spingerlo a impegnarsi ancora di più nel football, dopo averlo preso in custodia. Grazie all’affetto di Anne e della sua nuova famiglia, Big Mike riuscirà a superare gli ostacoli e i pregiudizi che lo hanno sempre perseguitato.

Il Peggior Natale della mia Vita: tre giorni prima di Natale, Giorgio, sua moglie Clara e Margherita la loro figlia, sono invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto, il capo di Giorgio. Paolo, il marito di Margherita promette di raggiungerli qualche giorno dopo, in tempo per la festa. Alberto ha comprato il castello dopo una lunga malattia per cui tutti lo davano per spacciato e ora ha intenzione di godersi la vita. Per questo ha deciso di lasciare a Giorgio, il suo vice, il comando della sua azienda. Ma quest'ultimo non riesce proprio a godersi il momento sia per la grande responsabilità che si troverà a gestire sia per l'arrivo imminente del suo nipotino. Margherita è al nono mese di gravidanza e ha deciso di partorire in acqua. Peccato però che Paolo non sia là con loro, sin da subito. Nel castello c'è però anche Benedetta, la figlia di Alberto, vecchia amica di Margherita ma con cui non corre attualmente buon sangue. E c'è un particolare: anche lei aspetta un bambino. Ma sarà l'arrivo di Paolo a rendere queste feste più movimentate che mai. Con una serie di disastri uno dietro l'altro, l'ultimo arrivato finirà per passare il peggior Natale della sua vita.

Beautiful: ecco quando tornerà la Soap su Canale5

L'appuntamento con Beautiful e le Soap di Canale5, tornerà molto presto. Ritroveremo le vicende della Forrester Creations già martedì 27 dicembre 2022. Ma cosa succederà nella puntata? Scopriamolo: Paris accetta di prendere in affitto l'appartamento di Thomas nonostante debba vivere con lui. La ragazza, prima di dire dì, chiede a Zende se lui è d'accordo e se questa cosa non lo infastidisce in qualche modo. Il giovane Forrester è convinto che sia una buona idea e dice di fidarsi del cugino. Intanto al loft di Carter, Quinn è arrivata con brutte notizie. La Fuller comunica al suo amante che dovranno lasciarsi e che potranno essere amici ma solo con il benestare di suo marito, che ora non vuole più che loro si frequentino. Il Walton è disperato.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.45.