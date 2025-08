Beautiful, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 agosto 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 3 agosto 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.30, di Innocence in arrivo alle ore 17.55 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: ecco cosa accade dal 3 agosto 2025

Dal 3 agosto 2025 Beautiful va in pausa estiva. La Soap non va più in onda con le puntate inedite ma rimane del daytime di Canale5 con le repliche degli episodi trasmessi a luglio 2025. Si torna indietro al ricovero di Eric e alla decisione di Ridge di staccare la spina a suo padre... fino a che il patriarca non mostrerà segni di vita e Finn potrà procedere con la sua cura sperimentale, che salverà la vita al grande Forrester. Qui la trama completa di Beautiful.

Innocence: Ecco le Anticipazioni della puntata di oggi 3 agosto 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 3 agosto 2025 - Ela, ancora ricoverata in ospedale, fa molta fatica a ricordare che cosa sia davvero accaduto la notte dell'aggressione. Intanto, le udienze procedono, e sembra che per lei e Bahar si stia mettendo molto male; infatti, alcuni comportamenti di Ela suscitano dubbi e domande; per esempio, l'avvocato di Ilker, Beril, riesce a dimostrare in aula che la giovane aveva comprato una collana per inscenare che fosse stato l'amato a regalargliela. Così, gli utenti del web si scatenano contro Ela, e tanti dei suoi sostenitori iniziano a sospettare che, forse, la sua love story con Ilker sia stata davvero solo frutto della sua immaginazione. D'altra parte, lei stessa, non riuscendo a recuperare la memoria, comincia a mettersi in discussione da sola... Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: Scopriamo la Trama della puntata di oggi 3 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 agosto 2025 - Jana sarà in grande difficoltà con la sua nuova vita. Dopo aver partecipato alla cena in suo onore, organizzata da Cruz per metterla a disagio, la ragazza si chiuderà ancora di più in se stessa, infastidita dai modi di fare dei marchesi e anche preoccupata per via delle occhiatacce che Don Lorenzo e Ayala le rivolgono. L’ex cameriera si confiderà con Maria, alla quale rivelerà di essersi sentita così in imbarazzo da non voler più cenare e tantomeno pranzare con la famiglia di Manuel. La Fernandez riuscirà a darle dei consigli validi per uscire da questa situazione per lei così tanto difficile. Qui la trama completa de La Promessa.

