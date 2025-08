Innocence, Anticipazioni dell'Ottava Puntata in onda oggi su Canale5: Tutti contro Ela!

Anticipazioni TV

Anche oggi, domenica 3 agosto 2025, Innocence, la soap opera turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nell'ottava puntata!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Innocence sono cariche di emozioni. Nell'ottavo episodio, in onda il 3 agosto 2025 alle 17:55 circa, Ela, ancora ricoverata in ospedale, fa molta fatica a ricordare che cosa sia davvero accaduto la notte dell'aggressione. Intanto, le udienze procedono, e sembra che per lei e Bahar si stia mettendo molto male; infatti, alcuni comportamenti di Ela suscitano dubbi e domande. Ad esempio, l'avvocato di Ilker, Beril, riesce a dimostrare in aula che la giovane aveva comprato una collana per inscenare che fosse stato l'amato a regalargliela. Così, gli utenti del web si scatenano contro Ela, e tanti dei suoi sostenitori iniziano a sospettare che, forse, la sua love story con Ilker sia stata davvero solo frutto della sua immaginazione. D'altra parte, lei stessa, non riuscendo a recuperare la memoria, comincia a mettersi in discussione da sola...

Innocence: Beril colpisce e affonda Ela!

Mentre Ela riapriva finalmente gli occhi in ospedale ed usciva dalla terapia intensiva, in tribunale aveva inizio il processo contro Ilker, accusato di aver quasi ucciso la sua presunta amante. Tuttavia, in aula, l'avvocato del giovane, Beril, ha dimostrato di essere piuttosto bravo nel suo mestiere: la sua tesi è che Ela, una persona affetta da disturbi psichici, abbia inventato la relazione segreta con Ilker e che, gelosa per la sua storia d'amore con Irem, abbia inscenato un'aggressione per vendicarsi. Bahar, presente, ha provato a dire la sua, ma non ha riscosso il successo sperato, tanto che è stata allontanata...

Si mette male per Ela... Ecco che cosa succederà nella Puntata di Innocence

Ela continua ad essere ricoverata in ospedale, e soprattutto continua a non parlare. La ragazza, in realtà, vorrebbe raccontare ai famigliari e alla polizia che cosa le sia accaduto la notte dell'aggressione, ma non può, perché i suoi ricordi sono confusi. Come se non bastasse, in aula Beril non fa che metterla in cattiva luce, ribadendo che non c'è mai stata una tresca tra lei ed il suo assistito, Ilker. Per dimostrare la sua tesi, l'avvocato ha presentato una prova inconfutabile: Ela aveva comprato una collana per far credere che, invece, si trattasse di un regalo da parte dell'amato!

Ela dubita di se stessa, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 3 agosto 2025 di Innocence

Visto ciò che sta accadendo nel corso delle udienze, il web sta iniziando ad insorgere contro la povera Ela. Infatti, sono sempre di più gli utenti che si stanno scatenando contro di lei, dipingendola come una persona mentalmente instabile che si è inventata di sana pianta una storia d'amore ed ora, non avendo ottenuto ciò che voleva, sta cercando d'incastrare un innocente. Come se non bastasse, persino i suoi sostenitori stanno smettendo di dare credito alla sua versione. In fin dei conti, Ela stessa, non riuscendo ancora a recuperare la memoria, sta dubitando di se stessa...

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.