Beautiful: Hope e Brooke tale madre tale figlia... ma la piccola Logan ha superato la maestra!

Anticipazioni TV

La fama di Brooke è ben nota ma Hope potrebbe presto superarla. Le puntate di Beautiful sia italiane che americane ci stanno riservando colpi di scena clamorosi che ci stanno portando a pensare che la piccola Logan, tra non molto, supererà la sua maestra. Ecco perché.

Rompiamo subito gli indugi e vi riveliamo che tra i personaggi di Beautiful, le Logan non sono le nostre preferite, almeno non Brooke e non Hope. Il comportamento di madre e figlia, chi per una ragione chi per un’altra, non ci ha mai convinto e ormai siamo più di trent’anni che seguiamo la Soap su Canale 5. Dopo tutti questi anni ci troviamo però a dover ammettere che Brooke ci lascia meno perplessi della sua bambina, il cui cambiamento – che sicuramente avrete notato negli ultimi episodi – ci ha lasciato spiazzati e non piacevolmente. E leggendo le anticipazioni americane siamo giunti alla conclusione – scusaci Hope e scusateci fan di Hope – che la mamma di Beth sia diventata peggio della nemica numero 1 di Stephanie Forrester.

Beautiful: Hope da donna pura a femme fatale!

Il personaggio di Hope è molto cambiato nel corso di questi anni. Inizialmente la figlia di Brooke si è sempre distinta per essere diversa da sua madre e per non voler passare da un uomo all’altro come la sua mamma ha fatto, creando non pochi problemi a lei e ai suoi fratelli. Nata da una relazione, naufragata in pochissimi mesi, tra sua madre e il marito di sua sorella Bridget, la piccola Logan ha promesso di non lasciarsi mai e poi mai trascinare dalle passioni… almeno sino a ora. Nelle puntate di Beautiful che stanno andando ora - ottobre 2024 - in onda su Canale5, la giovane ha cominciato a sentire una forte attrazione per Thomas e ha pure fatto sogni erotici in volo su di lui, nonostante a casa l’aspettasse un ansioso Liam, per cui lei ha combattuto strenuamente per anni e che ha strappato a Steffy, poco dopo la nascita di Kelly. E le cose prenderanno una piega molto più drammatica a Roma, dove verrà presentata la collezione della Hope for the Future. Insomma assisteremo a un passaggio da donna pura e senza macchia a femme fatale.

Beautiful: Hope ama solo chi la loda?

Attenzione ora faremo qualche spoiler delle prossime puntate di Beautiful e chi non ha letto i nostri articoli precedenti potrebbe rimanere sconvolto. Come vi abbiamo già raccontato, ormai un annetto fa e come continuiamo a raccontarvi con le anticipazioni americane della Soap, tra non molto – nelle puntate italiane - Hope si lascerà trasportare da Thomas e dalla loro relazione focosa e divorzierà da Liam ma non si fermerà qui. Dopo che le avrà chiesto più volte di diventare sua moglie e lei avrà rifiutato altrettante volte, il Forrester volterà pagina, si trasferirà a Parigi e si fidanzerà con Paris. Hope rimarrà sola e si abbandonerà tra le mani sapienti di Finn, che vorrà aiutarla come un amico ma che finirà per scatenare in lei una grande attrazione.

Queste situazioni le vedremo molto presto su Canale5 mentre negli Stati Uniti sono già accadute e ci hanno portato a fare una riflessione. Hope si è avvicinata a Thomas e Finn in un momento di debolezza, ovvero quando il suo compagno di quel momento non era più capace di supportarla nelle sue scelte e non le dava più attenzioni. Liam l’ha messa a scegliere tra la sua carriera e la sua famiglia, Thomas ha scelto un’altra perché voleva una moglie e Finn… bè lui ama Steffy e la idolatra proprio. Insomma sembra che la figlia di Brooke si lasci proprio accalappiare dal primo uomo che sa lodarla e la corteggia come un oggetto raro e prezioso. Ci sembra un atteggiamento di una persona insicura e desiderosa di avere troppe attenzioni.

Beautiful: Hope si lascia corteggiare da Carter solo per avere la sua rivincita?

Hope ci sembra una donna troppo insicura e troppo desiderosa d’affetto. Non stiamo ovviamente dicendo che non debba ricevere le attenzioni che merita dal proprio compagno ma ci sembra che basti una lusinga per farle battere il cuore. Liam certo ha fatto tanti sbagli con lei, preferendole a fasi alterne Steffy e confessandole di provare ancora dei forti sentimenti per la Forrester ma non ha mai negato di amarla. Lo Spencer ha, in parte giustamente, cercato di tenere Thomas lontano da loro – del resto lo stilista ha fatto credere loro che Beth fosse morta – e ha cercato di convincerla a fare una scelta tra il riassumere il designer e di fatto perdonarlo per quello che ha fatto o cominciare un’altra vita con lui anche con un altro progetto lavorativo. Hope da donna in carriera e indipendente ha deciso di scegliere la Hope for the Future ma ha finito per farsi prendere la mano e per farsi conquistare dalle belle parole del figlio di Ridge, che l’ha lungamente elogiata per la donna e madre meravigliosa che pensa che sia. Tutto questo quando invece Liam sembrava non apprezzarla. E la medesima situazione si è creata con Finn, che ha spinto Hope a dimenticare Thomas – nel mentre fidanzatosi con Paris – e a cercare un uomo più giusto per lei, fantastica e sensibile persona. Anche le lusinghe del bel dottore – dette a fin di bene e senza un doppio fine – hanno sortito l’effetto di far innamorare la bionda. Ora alla lista di uomini che hanno una bella opinione di lei si è aggiunto Carter, con cui c’è stato un bacio appassionato.

Il Walton è uscito allo scoperto da pochissimo e le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che non solo ha suggerito a Hope un escamotage per non farsi schiacciare da Steffy – le ha proposto di diventare una dei volti della collezione di lingerie di Brooke – ma le ha confessato di considerarla una magnifca persona e una bellissima donna… insomma le ha detto che gli piace moltissimo e che vorrebbe approfondire la sua conoscenza. I due si sono avvicinati e la Logan è tornata a dimostrarsi molto sensibile alle lodi maschili. Prevediamo che tra i due il tenero continui e questo non fa altro che confermare la nostra teoria che la giovane rampolla di Brooke Logan si innamori solo di chi le canta le lodi… e questo, a nostro parere, le fa superare il record di sua madre.

Beautiful: Hope è peggio di Brooke

Le motivazioni per cui Hope si fa affascinare dagli uomini sono per noi più assurde di quelle che hanno spinto Brooke a lasciare mariti e fidanzati. Sebbene non stimiamo la Logan per aver fatto salti da un uomo all’altro – complice le indecisioni di Ridge – ammettiamo che la Logan senior abbia fatto delle scelte per amore e per passione. Sua figlia sembra invece innamorarsi solo di che le dice belle parole e chi la loda come fosse la donna migliore del mondo. Insomma motivazioni che ci sembrano essere un po’ flebili, tipici di una persona o troppo piena di sé o troppo insicura. Speriamo solo che questa situazione si calmi e che Hope capisca finalmente dove e con chi vuole stare e che si affezioni a lui in modo serio, senza lasciare che l’ultimo arrivato, con le sue belle parole, le faccia cambiare idea.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.