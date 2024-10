Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Carter si baciano!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful sta succedendo di tutto e di più. Hope e Carter sembrano aver scoperto una grande intesa e forse comincerà per loro una nuova storia d'amore. Ma scopriamo nel dettaglio cosa sta andando in onda nelle puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Un nuovo amore all’orizzonte nelle trame di Beautiful. Le Anticipazioni Americane della Soap ci rivelano che tra Hope e Carter è scoccato un bacio appassionato… e non solo. I due sembrano essere molto vicini e avere entrambi un obiettivo comune: trovare la persona giusta dopo anni di errori. Ma la loro relazione andrà in porto oppure ci sarà qualcuno che si metterà in mezzo? La Logan dimenticherà Finn o farà un disastro con tutte e due gli uomini. Scopriamo cosa sta succedendo e cosa vedremo molto presto su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Carter si è invaghito di Hope

Lo avevamo supposto e ora sembra che la nostra idea si sia avverata. Hope dimentica Thomas e Finn e si innamora di Carter. Usiamo il verbo sembrare perché tutto può succedere nella Soap Beautiful e quello che pare essere l’inizio di un nuovo rapporto, potrebbe trasformarsi in qualcos’altro, magari in una semplice alleanza contro qualcuno. Sì perché non siamo ancora certi che Hope userà il Walton come suo inaspettato alleato per mettere Steffy con le spalle al muro, salvare la sua collezione e prendersi Finn.

In alcuni nostri precedenti articoli vi abbiamo già confessato di avere paura che Hope voglia fare il gioco sporco e che Carter possa fare al caso suo per ottenere quello che lei desidera da tempo. Ma quello che non avevamo considerato è che l’affascinante avvocato si invaghisse davvero della Logan. È stato lui a rompere ogni indugio con lei e a farsi avanti non solo consigliandole di arginare il problema Steffy Forrester diventando una delle modelle di biancheria intima della collezione di sua madre ma anche rivelandole di considerarla una donna affascinante e piena di risorse.

Anticipazioni Americane Beautiful: Carter e Hope si baciano

Carter è uscito allo scoperto e ha confessato a Hope di vederla come una donna meravigliosa, affascinante e piena di talento. Una rivelazione che ha lusingato la Logan e l’ha lasciata senza parole. Il Walton ha però fatto molto di più; ha spronato la ragazza a non mollare la presa con la sua collezione e a non lasciare che gli insuccessi del suo passato la condizionassero. E tra gli insuccessi menzionati non ci sono solo quelli professionali ma anche quelli sentimentali.

Hope si è lasciata lodare e coccolare dal Walton e gli ha domandato che tipo di rapporto ci sia tra lui e Katie attualmente. Una volta appurato che tra lui e la zia non c’è altro che una bella amicizia, la ragazza ha lasciato che l’affascinante avvocato si proponesse come l’uomo giusto per lei, quello che ha aspettato per tutto questo tempo e la cui ricerca l’ha portata a collezionare disastri prima con Liam poi con Thomas e Finn. Le belle parole del Walton sono seguite da un bacio appassionato, che ci lascia presupporre l’inizio di una storia d’amore… che per noi sarà travagliata.

Trame e Anticipazioni Americane Beautiful: Hope e Carter avranno un amore felice?

La coppia Hope e Carter non ce la immaginavamo proprio. Pensavamo che la Logan avrebbe combattuto ancora per Finn e che magari trovasse un nuovo amore in un nuovo personaggio, non di certo nell’avvocato prima compagno di Paris, poi di Quinn e poi ancora di Katie. Il Walton ha dimostrato di essere molto fascinoso e di avere a cuore Hope ma non siamo certi che la loro relazione ingrani. Abbiamo paura che la Logan si sia solo fatta prendere la mano dal corteggiamento e che presto riveli di non avere grande interesse per l’avvocato. Ma abbiamo anche paura che la loro relazione – se scoppiasse davvero la passione – possa essere ostacolata da qualcuno. Katie potrebbe infastidirsi che sua nipote le soffi l’amante e questo dopo aver detto no a Bill ma potrebbe anche darsi che sia la stessa Steffy o la stessa Brooke a non volere che la Logan junior abbia un rapporto così stretto con l’avvocato anzi con il CFO della Forrester Creations. A onor del vero a Steffy potrebbe pure fare comodo, visto che la sua sorellastra potrebbe finalmente smettere di ronzare intorno a suo marito ma anche a suo fratello. Cosa succederà davvero lo scopriremo in questi giorni e in questi mesi ma intanto ci pregustiamo delle trame appassionanti e totalmente inaspettate, almeno per noi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.