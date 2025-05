Beautiful: Grandi festeggiamenti per Bill Spencer. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Bill Spencer o meglio Don Diamont festeggia un traguardo importante. L'attore di Beautiful e di Febbre d'Amore ha raccontato un momento molto importante della sua carriera e ha ringraziato colleghi e famiglia per tutti gli anni passati insieme. Vediamo cosa è successo ma anche cosa succederà al suo personaggio nella nostra Soap di Canale5.

La famiglia di Beautiful è molto unita. Cast e produzione festeggiano sempre i grandi traguardi che siano personali o che siano della squadra formata dai Bell – produttori esecutivi della Soap – o della CBS, emittente che da anni trasmette la Soap, insieme alla sua sorella maggiore Febbre d’Amore, negli Stati Uniti conosciuta come The Young and the Restless.

Questa volta è stato il turno di Don Diamont, alias Bill Spencer. L’attore ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera, passati tra una Soap e l’altra e lo ha fatto in grande stile, insieme ai suoi colleghi ma anche alla sua famiglia. Un traguardo importante che arriva dopo uno dei momenti più topici del suo personaggio, che ha mostrato il suo lato più oscuro e che probabilmente, tra non molto, si troverà ad affrontare uno dei momenti più brutti della sua vita. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo a Diamont e cosa succederà al suo Bill.

Beautiful: Don Diamont festeggia 40 anni di carriera

Don Diamont ha raggiunto un traguardo molto importante. L’interprete di Bill Spencer, ha da poco festeggiato ben 40 anni di carriera alla CBS, l’emittente televisiva che trasmette due delle Soap più famose degli Stati Uniti, conosciute anche in Italia, e in cui ha militato e milita l’artista. Stiamo parlando di The Young and The Restless e di The Bold anche The Beautiful, ovvero Febbre d’Amore e Beautiful, come sono intitolate in Italia. Diamont ha cominciato a lavorare come attore nel 1984 ne Il Tempo della nostra vita (Days of Our Lives) prima trasmessa sulla NBC e poi su Peacock, ma l’anno successivo – il 1985 – è approdato alla CBS, a casa dei Bell (produttori esecutivi di entrambe le serie), per cominciare un percorso che lo ha portato a interpretare prima il giardiniere arricchito Brad Carlton e poi il magnate delle comunicazioni Bill Spencer, ruolo che attualmente ancora ricopre nel nostro appuntamento quotidiano del daytime di Canale5.

Diamont ha festeggiato con tutti gli onori negli studi della CBS e all’evento erano presenti molti dei suoi colleghi – tra cui Eric, Liam e Katie di Beautiful – ma anche la sua famiglia intera, compresi i suoi nipotini. L’attore ha ringraziato tutti su Instagram, sia con un lungo post che con dei video che ritraggono i suoi amici raccontare qualcosa di bello su di lui, facendolo addirittura commuovere. Un segno di grande stima da parte di tutti per il gran bel lavoro che ha fatto e che sta tutt’ora facendo interpretando un Bill Spencer sempre più intrigante. E vi sveliamo che presto Dollar Bill avrà una bella gatta da pelare.

Beautiful Anticipazioni Americane: Bill ha perso la testa?

Don Diamont ha da poco interpretato una delle scene più strane e caotiche di Beautiful. Questa è andata in onda, nello scorso mese, sulla CBS e arriverà molto presto su Canale5. Ve ne abbiamo già parlato in alcuni nostri articoli dedicati alle anticipazioni americane della Soap ma vogliamo raccontarvela di nuovo sia che vi siate persi i nostri aggiornamenti sia che li abbiate seguiti tutti. Ci stiamo riferendo al momento in cui Liam si è licenziato dalla Spencer dopo un confronto serratissimo e al veleno con suo padre. Bill ha aiutato Luna a uscire di prigione, nonostante la ragazza – lo vedremo tra non molto su Mediaset – abbia ucciso due persone e tentato di eliminare Steffy, dopo aver scoperto che Bill non è realmente suo padre.

Luna è stata fermata e arrestata per gli omicidi commessi ma Bill ha scelto di darle una possibilità per via dell’affetto che prova per lei ma anche perché in lei rivede se stesso, distrutto da una madre anaffettiva e poco affidabile. La scelta di aiutare la figlia di Poppy – e di Finn – ha sconvolto Liam, che ha affrontato suo padre accusandolo di essere un folle e ottenendo in cambio parole piene di odio e di rancore nei suoi confronti. Il padre di Beth e Kelly, bistrattato dal suo unico genitore ancora in vita, ha deciso di allontanarsi dal suo papà ma si è ritrovato a rivedere ogni cosa dopo aver scoperto di essere in punto di morte.

Bill scoprirà che Liam è malato? Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime puntate americane di Beautiful

Liam ha deciso di tenere segreta la sua malattia. Solo Finn, Steffy, Hope e ora anche Carter avvisato dalla Logan, lo sanno. Lo Spencer non vuole essere compatito ma quando inizierà la sua pesante cura per guadagnare almeno tempo, è molto probabile che Bill scoprirà che suo figlio sta per morire. E siamo certi che non la prenderà per nulla bene e che si sentirà ancora più in colpa per come lo ha trattato. I due hanno fatto pace e si sono chiariti ma scoprire che il suo erede, il giovane che lo ha reso padre per la prima volta sta per lasciarlo, siamo sicuri che segnerà Dollar Bill nel profondo. Non escludiamo ancora che Bill possa soffrire della stessa malattia del suo rampollo, magari in uno stadio iniziale o che l’abbia tenuta sotto controllo sino a ora e che possa quindi essere la chiave per curare il papà di Kelly e Beth. Quello che è certo è che vedremo Don Diamont impegnato in un’ulteriore prova attoriale, quella di un padre disperato perché sta per perdere suo figlio, situazione che il suo personaggio non ha mai provato e che potrebbe davvero cambiarlo per sempre.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.